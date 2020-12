Furto in una gioielleria in pieno centro, portati via oggetti di poco valore

Non è andato sicuramente secondo i piani un furto verificatosi nella serata di lunedì ai danni di una gioielleria in pieno centro. Intorno le ore 23.30 alcuni malviventi hanno rotto la vetrina del negozio in corso Vittorio Emanuele, all'angolo con via Pietro Palagano, ma sono riusciti a portar via solo qualche oggetto di poco valore. I ladri non sono riusciti a portar via nient'altro e si sono dati alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Trani.