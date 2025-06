Incidente allo svincolo Trani centro, una Punto si schianta contro il guard rail

Erano da poco passate le 8 che una Punto Bianca, appena immessa sulla carreggiata all'uscita di Trani centro in direzione Sud, si è schiantata sull' angolo del guardrail proprio all'altezza dello svincolo. Pur essendo l'auto pesantemente danneggiata al momento non ci sono notizie di persone ferite. Sul posto un mezzo dell'Anas, una pattuglia dei Carabinieri e la Polizia Locale per gestire il traffico e ricostruire la dinamica dell'incidente. Il traffico é rallentato in entrambe le direzioni.