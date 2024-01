Gabriele Pace: "Faccio viaggiare anche gli anziani dalle Rsa con la realtà virtuale"

L'idea di fondo è nata durante la pandemia, quandouna delle guide turistiche "storiche" della città, cercò di individuare sistemi per continuare a svolgere la sua professione anche senza la presenza fisica. Fu allora che comprese la possibilità di far conoscere e promuovere il territorio anche attraverso le nuove frontiere della tecnologia. Nel tempo questa si è rivelate anche uno straordinario strumento di inclusione sociale: Gabriele sta consentendo a- ormai non più nelle condizioni di muoversi - di provare la sensazione di viaggiare, di visitare luoghi mai visti o di ritornare in città alle quali si è stati legati. Grazie a questa pi, Gabriele sta raccontando i luoghi del nostro territorio - e non solo - con la sua competenza, la sua professionalità e l'aria sorridente che usualmente caratterizza le sue visite guidate reali. Il sistema comporta una serie di verifiche e controlli, a partire dal controllo delle connessioni nelle RSA con cui si crea il collegamento. Le visite guidate avvengono in live streaming e sono assolutamente interattive e, mentre con degli occhiali speciali, dei visori, Gabriele attraversa ad esempio le strade del centro storico di Trani o il porto, contemporaneamente, come in uno schermo di un cinema, gli ospiti della RSA hanno la sensazione di camminare insieme a lui, di porgli domande durante la visita, addirittura di intervenire con il piacere - raro - di poterlo correggere, da nonnini sapienti, quanto a usi, tradizioni e ricette di cucina!"Non è una maniera alternativa di far visitare le città ma solo un modo di consentirlo a chi non può viaggiare-precisa Gabriele - e soprattutto non è nel modo più assoluto da considerarsi una concorrenza alle tradizionali visite guidate,ma anzi può essere un considerato uno straordinario veicolo promozionale". Infatti Gabriele attraverso questa piattaforma non solo sta facendo viaggiare gli ospiti in decine di RSA in tante città italiane, ma anche utenti di ogni tipo, poiché la piattaforma è aperta a chiunque; ed è in corso anche un progetto per promuovere piccoli comuni del Molise proprio in questa maniera. Nella giornata di ieri Gabriele Pace ha presentato questa sua attività a Palazzo di Città al sindaco Amedeo Bottaro, all' assessore allo sviluppo e promozione del territorio Cosimo Damiano Di Lernia e al consigliere Comunale Vincenzo Topputo: "Sono felice per l'interesse e per la curiosità dei miei interlocutori che hanno apprezzato la qualità e l'originalità delle mie proposte e mi hanno incoraggiato a continuare la diffusione e lo sviluppo della piattaforma per il rilancio del turismo e delle economie locali nella nostra fantastica regione".