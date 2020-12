Mezzi Amiu rubati, ritrovamento dei Carabinieri

"In qualità di Amministratore Unico di AMIU S.p.A. – sono le parole dell'Ingegner Gaetano Nacci – desidero esprimere pubblicamente gratitudine nei confronti dell'Arma dei Carabinieri dopo il ritrovamento dei 4 mezzi aziendali avvenuto rispettivamente nelle giornate del 7 dicembre 2020 e del 15 dicembre 2020, a seguito del furto verificatosi nella notte tra il 27 ed il 28 novembre 2020 presso la sede in Località Puro Vecchio"."L'impegno del personale in servizio presso le Stazioni dei Carabinieri di Cerignola e di San Ferdinando di Puglia ha consentito di arrestare i responsabili di vari reati collegati al furto dei mezzi. Siamo orgogliosi delle attività svolte dai Carabinieri a tutela della legalità: un presidio di grande importanza per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, come confermato dal ritrovamento dei mezzi ora nuovamente nella disponibilità di AMIU S.p.A."AMIU S.p.A.L'Amministratore UnicoIng. Gaetano Nacci