Gestione rifiuti, con la consigliera Ciliento prosegue il lavoro avviato negli scorsi anni

Con molto piacere apprendiamo dell'intenzione del Consigliere Regionale Debora Ciliento di voler proseguire l'egregio lavoro svolto dall'ex assessore e Consigliere Regionale Mimmo Santorsola, quale riferimento del Comune di Trani all'interno del massimo consesso Regionale in materia di gestione dei rifiuti.Le pregevoli politiche Regionali in materia di gestione dei rifiuti che hanno indirizzato in questi ultimi cinque anni le risorse pubbliche verso l'impiantistica pubblica hanno consentito al nostro Comune ed all'AMIU, società pubblica di proprietà dei cittadini Tranesi, di fruire di preziosi finanziamenti per risanare lo scempio ambientale della nostra discarica: sia per eseguire le opere di messa in sicurezza dei tre lotti, sia per dotare il nostro territorio di impianti per la gestione dei rifiuti di elevata sostenibilità ambientale.Per questo l'amministrazione Comunale del Sindaco Amedeo Bottaro, sola interlocutrice legittimata ad assumere determinazioni in tale strategico e rilevante settore che investe il futuro dei nostri concittadini, è lieta di avere al proprio fianco alleati, istituzionali e non, che consentano di proseguire procedure ed interlocuzioni già avviate in piena sinergia con i Comuni limitrofi e le Autorità Regionali, al fine di tutelare e salvaguardare il nostro territorio ed il nostro patrimonio.