Gettoni di presenza, un errore in commissione Urbanistica

Provvedimento Segreteria Generale 1364 del 11-09.2025 Documento PDF

Un "mero errore materiale" nell'inserimento delle presenze ha richiesto un atto di integrazione da parte della Segreteria Generale del Comune di Trani per liquidare i gettoni di presenza non corrisposti a un consigliere comunale ( il nome nel provvedimento è omesso per privacy). Con il provvedimento numero n.1364 dell'11 settembre, è stata autorizzata la spesa di 1.476 euro in favore di un componente della VI Commissione Consiliare permanente (Urbanistica, edilizia privata e pubblica).L'errore, come si legge nell'atto, riguarda le presenze non registrate per le sedute del secondo trimestre del 2025 (aprile-giugno), che avevano portato a una prima liquidazione incompleta ad agosto. La commissione interessata è presieduta da Irene Cornacchia ed è composta da Antonio Loconte, Patrizia Cormio, Luigi Cirillo, Pasquale De Toma, Tommaso Laurora ed Emanuele Cozzoli. Il nuovo provvedimento rettifica e integra il precedente, disponendo il pagamento in favore del consigliere il cui nome è stato omesso per privacy. La spesa complessiva per l'ente, inclusa l'IRAP, ammonta a 1.601,24 euro.La Segreteria Generale nel dispositivo precisa che:" (...) il presente provvedimento viene assunto sulla base di quanto dichiarato dai Presidenti di Commissione, limitandosi lo scrivente alle operazioni di mero calcolo e pagamento dei compensi, esclusa ogni ingerenza nelle modalità di svolgimento delle sedute e nelle attività delle Commissioni consiliari".