Giardini Urbani, grande successo di pubblico in piazza della Repubblica

Grande successo di pubblico per la terza edizione di Giardini Urbani/Forme Sostenibili inaugurata venerdì 17 novembre ed andata in scena a Trani sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 nella splendida cornice di Piazza della Repubblica. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Culturale Forme in collaborazione con la Città di Trani - Assessorato alle Culture e AMIU S.p.A. con l'obiettivo di porre l'attenzione sulla materia della sostenibilità ambientale, economica e sociale.TantissimE le personalità che hanno accettato l'invito della Dott.ssa Elena Brulli. Oltre al giornalista Attilio Romita, il sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro, il vicesindaco Avv. Fabrizio Ferrante, il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Giacomo Marinaro, il Vice Presidente del Consiglio Comunale Avv. Michele di Gregorio, l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Ambrogio Giordano, la consigliera regionale Dott.ssa Debora Ciliento, gli imprenditori Aldo Liguori amministratore di Omnitech Srl e Luigi De Grecis della Ditta De Grecis e l'agronomo Dott. Giovanni De Matteis. Giardini Urbani ha fatto registrare l'adesione di numerose aziende florovivaistiche e del settore green. Molti i temi trattati nel corso dei dibattiti promossi durante la manifestazione sulla sostenibilità ambientale e urbana: tecnologia e conservazione ambientale, innovazioni nella raccolta e nella gestione dei rifiuti, educazione ambientale nell'era digitale, sfide tecniche e etiche.La sostenibilità è stata approfondita in tutte le sue diverse accezioni, dalla moda alla musica, dalle arti, dall'editoria alla fotografia, per coinvolgere grandi e piccoli, turisti, curiosi ed appassionati. Le attività sono state numerose con esposizione dei giardini, vendita di fiori e piante, presentazioni di libri, momenti moda con shooting fotografici, talk e masterclass, dibattiti con le scuole per i temi legati all'ambiente e sostenibilità, live painting, esposizione opere d'arte, fashion show, stand dedicati ad esposizione di prodotti ecosostenibili, stand solidali, esposizione di attrezzature dedicate all'ecologia e all'ambiente. Durante i defilè sono state molto apprezzate le creazioni della ditta "leborsediseba" di Sebastiano Gramegna e i prodotti orafi di Dino Lobascio titolare designer di "lodi gioielli", entrambi espressioni ed interpreti di eccellenze del territorio e di realtà produttive rispettose della sostenibilità attraverso materiali naturali impreziositi con gusto e finezza.Vince il Premio" Foglia d'oro 2023" di Giardini Urbani/ Forme Sostenibili della Città di Trani: The GARDEN Di Pierro.L'evento ha anche mostrato l'impegno sul fronte del sociale. La manifestazione rientra nel sistema integrato territoriale di Trani Autism Friendly creato per promuovere l'inserimento sociale e l'autonomia. Durante l'evento sono state vendute piantine di ciclamini, il cui ricavato è stato devoluto all'Associazione Trani Soccorso presente insieme a varie organizzazioni del territorio come Inner Whee, Avis, Lilt Time Out, Amidi del Mare Gruppo Sub.