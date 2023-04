"Gigolò": al Mimesis tornano divertimento e risate con la compagnia "Gabbiani"

La Compagnia Teatrale napoletana "Gabbiani", nota per il grande successo nazionale della commedia "Porno subito", sarà presto in scena al Teatro Mimesis di Trani con il loro nuovo esilarante lavoro "Gigolò".Sono in serbo per il pubblico divertimento e risate grazie a questa gustosissima commedia scritta da Marco Pilone, con la eccellente regia di Matteo Salsano.Trama e intreccio pieni di sorprese e di comicità, sapientemente ricamati, insieme a inattesi retroscena, dove l'unica assente è la noia. Tra personaggi buffi, stravaganti, profittatori, elegantoni, tontoloni, prepotenti non mancano equivoci, scappatelle e avidità.Considerando il numero esiguo di posti e le due sole repliche in programma è consigliabile prenotarsi per tempo.*Ingresso con contributo*Prenotazione obbligatoria al *346 825 9618*Teatro MimesisVia Pietro Palagano, 53 – TraniSabato 6 maggio: ingresso ore 20.30 - sipario ore 21.00Domenica 7 maggio: ingresso ore 17.30 – sipario ore 18.00