Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative al Liceo Vecchi

Il Liceo Vecchi in occasione del 25 novembre, la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, per sensibilizzare le studentesse e gli studenti sulla necessità di contrastare, con ogni mezzo culturale, il doloroso fenomeno della violenza di genere, ha promosso diverse iniziative sul tema: una videoconferenza, che vedrà la partecipazione, in qualità di relatrice, della senatrice della Repubblica Assuntela Messina e dell'avv. Cherubina Palmieri sul tema "Le azioni a tutela delle donne"; la realizzazione di due cortometraggi dal titolo "Alle donne ruba il cuore, non la vita"" e "Echi di donne", realizzati rispettivamente dalle studentesse e dagli studenti delle classi 4^ C e della 5^ A s.a. sul tema della lotta alla violenza a partire dalle suggestioni emerse dalla lettura della Commedia dantesca, nell'ambito di "DantiAmo tutto l'anno"; delle speciali lezioni di Educazione Civica, una sulle figure dei Giusti che si sono impegnati nella lotta contro la violenza femminile NADIA MURAD, DENIS MUKWEGE, VIAN DAKHIL, FLAVIA AGNES, HALIMA BASHIR, con un focus sulla violenza delle donne e Covid e l'altra sull'hate speech e la violenza di genere, in rete.