Giornata del Fiocchetto Lilla, gazebo informativi anche a Trani

Martedì 15 marzo si celebra la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, un'occasione per riflettere sui disturbi del comportamento alimentare, una tipologia di problemi sempre più presenti soprattutto tra giovani e giovanissimi e che coinvolgono inevitabilmente, oltre a ragazze e ragazzi, anche le loro famiglie.La Asl Bt, attraverso l'Ambulatorio per i DCA presente a Trani – in partnership con la sede regionale dell'associazione nazionale "Il filo lilla" e con la struttura riabilitativa nutrizionale, accreditata SSN, "Le Ginestre" di Trani – ha organizzato "Coloriamoci di lilla", un'iniziativa patrocinata dalle amministrazioni comunali di Barletta, Andria e Trani che prevede l'illuminazione di monumenti significativi delle città capoluogo della BAT e la realizzazione nelle tre città di una postazione informativa con operatori ed utenti dell'Ambulatorio DCA. Sarà distribuita per l'occasione una brochure informativa insieme al fiocchetto lilla, realizzato dagli utenti dell'Ambulatorio.Il 15 marzo saranno colorati ed illuminati di lilla il Castello Svevo a Barletta, Palazzo di Città ad Andria e Piazza Quercia a Trani.Saranno quindi allestiti dei gazebo informativi:– il 15 marzo a Trani dalle ore 17 alle ore 19 in Piazza Quercia;– il 19 marzo a Barletta dalle ore 16 alle ore 18 davanti al Castello (prospicente la Cattedrale);– il 20 marzo ad Andria, dalle ore 11 alle ore 13 in Viale Crispi angolo Via Regina Margherita.