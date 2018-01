Giornata della Memoria, al Castello Svevo un incontro su scienza e giustizia

In occasione del "Giorno della Memoria", sabato 27 gennaio 2018 alle ore 10,30 presso la Sala Manfredi del Castello Svevo di Trani, si terrà un incontro dal titolo "Scienza e Giustizia non conoscono le barriere (inventate dagli uomini senza buona volontà)". L'evento avrà come protagoniste due menti brillanti, due donne appassionate e sempre attive sul territorio: Sandra Lucente, ricercatrice e divulgatrice delle scienze matematiche e Margherita Pasquale, storico dell'arte e già direttore del castello.Le due relatrici ci guideranno in un interessante viaggio che ha come tema conduttore la consegna della memoria (non solo ebraica) alla scrittura. Ad accogliere i partecipanti e ad introdurre il tema della giornata sarà il direttore del Castello di Trani, arch. Rosa Mezzina. Seguiranno gli interventi delle relatrici. Si comincerà dal racconto di Margherita Pasquale sulla memorabile imparzialità di Federico II nella amministrazione della giustizia verso i propri sudditi, cristiani ed ebrei, testimoniata nel castello tranese dalle mensole raffiguranti Adamo ed Eva e l'Annunciazione, ovvero il punto d'incontro tra l'Antico e il Nuovo Testamento, il mondo ebraico e la cristianità; si avrà poi l'occasione con Sandra Lucente di conoscere da vicino la storia di un padre e una figlia, Guido ed Emma Castelnuovo, due figure cruciali nella storia della matematica del nostro Paese, che vissero momenti difficili a causa delle leggi razziali e dei rastrellamenti nazisti.L'evento è rivolto alle classi V superiori degli Istituti scolastici locali e non. Per informazioni e prenotazioni: Nova Apulia scarl, Castello di Trani, Piazza Manfredi Re, 16 tel. 0883.500117, email: castello.trani@novaapulia.it , www.facebook.com/castelliemuseianimati