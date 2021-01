Giornata internazionale dell'epilessia, Loconte: «Illuminiamo di viola la biblioteca o un diverso sito»

Ogni anno, il secondo lunedì di febbraio, tutto il mondo si tinge di viola per celebrare la Giornata Internazionale dell'Epilessia. Per tale ragione il consigliere comunale di minoranza, Antonio Loconte, ha protocollato la seguente proposta al Comune di Trani: «In data 8 Febbraio 2021 si celebra la Giornata Internazionale dell'Epilessia. In tutte le città aderenti verranno illuminati di luce viola i più importanti monumenti. Stamane ho depositato richiesta all'Amministrazione Comunale di aderire alla Giornata Internazionale dell'Epilessia provvedendo ad illuminare di viola la nostra storica Biblioteca o un diverso sito che si riterrà più opportuno».