Eventi e cultura
Giornate del Patrimonio, la Fondazione SECA apre le porte della Sinagoga Scola Grande di Trani
Visite guidate nel cuore della Puglia medievale per riscoprire un simbolo del dialogo tra culture
Trani - martedì 23 settembre 2025
Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano in Italia le GEP - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa, promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l'Italia dal Ministero della Cultura. Il tema dell'edizione 2025 è "Architetture: l'arte di costruire" ed è la traduzione di "Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future", lo slogan scelto dal Consiglio d'Europa e condiviso dagli Stati aderenti alla manifestazione. È un invito a riflettere sul valore culturale del paesaggio costruito che ci circonda e un'opportunità per riscoprire l'architettura come espressione viva della storia, della cultura e delle aspirazioni delle comunità, italiane ed europee.
La Fondazione S.E.C.A. ed il Polo Museale di Trani promuovono nell'ambito dell'iniziativa la visita guidata alla Sinagoga Scola Grande di Trani: un'occasione per scoprire uno dei luoghi simbolo della presenza ebraica medievale in Puglia, nel cuore del centro storico di Trani. La Sinagoga Scola Grande è un luogo di memoria e dialogo tra culture, il suo valore storico la sancisce come una delle più antiche d'Europa dall'architettura originale e maestosa che si inserisce armoniosa nel tessuto cittadino, un sito storico, che rappresenta un ponte tra religioni e culture, simbolo della Trani multiculturale e aperta al dialogo.
Inizio delle visite guidate ore 11:00 con ticket di €3,00. Prenotazione allo 0883582470. Per info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it .
