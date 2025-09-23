Giornate del Patrimonio, la Fondazione SECA apre le porte della Sinagoga Scola Grande di Trani

Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano in Italia le GEP - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa, promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l'Italia dal Ministero della Cultura. Il tema dell'edizione 2025 è "Architetture: l'arte di costruire" ed è la traduzione di "Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future", lo slogan scelto dal Consiglio d'Europa e condiviso dagli Stati aderenti alla manifestazione. È un invito a riflettere sul valore culturale del paesaggio costruito che ci circonda e un'opportunità per riscoprire l'architettura come espressione viva della storia, della cultura e delle aspirazioni delle comunità, italiane ed europee.La Fondazione S.E.C.A. ed il Polo Museale di Trani promuovono nell'ambito dell'iniziativa la visita guidata alla Sinagoga Scola Grande di Trani: un'occasione per scoprire uno dei luoghi simbolo della presenza ebraica medievale in Puglia, nel cuore del centro storico di Trani. La Sinagoga Scola Grande è un luogo di memoria e dialogo tra culture, il suo valore storico la sancisce come una delle più antiche d'Europa dall'architettura originale e maestosa che si inserisce armoniosa nel tessuto cittadino, un sito storico, che rappresenta un ponte tra religioni e culture, simbolo della Trani multiculturale e aperta al dialogo.Inizio delle visite guidate ore 11:00 con ticket di €3,00. Prenotazione allo 0883582470. Per info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it .