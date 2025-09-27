Castello Svevo
Eventi e cultura

Giornate Europee del Patrimonio: cultura a prezzi simbolici a Trani come in tutta la Puglia

C'è anche il Castello Svevo di Trani, con ingressi serali a 1 euro nel weekend del 27 e 28 settembre

Trani - sabato 27 settembre 2025
Nel weekend del 27 e 28 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), l'iniziativa promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea per valorizzare il patrimonio culturale e architettonico dei Paesi membri. Il tema di quest'anno, "Architetture: l'arte di costruire", pone al centro l'identità costruita dei territori, con l'obiettivo di stimolare una riflessione condivisa sul paesaggio, la memoria e l'innovazione. In Puglia, l'evento si traduce in un ricchissimo cartellone di iniziative nei luoghi della cultura statali: castelli, musei e parchi archeologici ospiteranno concerti, visite guidate, laboratori, spettacoli e convegni, con biglietti d'ingresso a prezzo simbolico (1 euro per l'apertura serale di sabato 27, salvo gratuità previste per legge) e iniziative diurne comprese nel costo ordinario del biglietto.

Il Castello Svevo di Trani: "Orizzonti medievali" con vista sulla città
Anche il Castello Svevo di Trani partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio con una proposta suggestiva: la visita accompagnata "Orizzonti medievali, Trani e il Castello dall'alto". Un percorso inedito tra le coperture del maniero per ammirare lo skyline della città e il panorama sul mare. Le visite si terranno a gruppi composti da un massimo di 15 persone e accompagnato dal personale del MIC. In caso di maltempo, la visita verrà annullata, queste le date:
  • Sabato 27 settembre: dalle 20.00 alle 21.30 (partenze ogni mezz'ora)
  • Domenica 28 settembre: dalle 10.00 alle 12.30 (partenze ogni mezz'ora)
Gli altri appuntamenti in Puglia: un viaggio tra storia, musica e archeologia
Il programma regionale coinvolge tutte le province, con appuntamenti per ogni età e interesse:
  • A Bari, al Castello Svevo, sabato 27 alle 20.00 si terrà il concerto "Cinema Mon Amour" a cura dell'European Jazz Conference, mentre domenica 28 sono previste visite tematiche sull'architettura difensiva del castello.
  • A Bitonto, presso la Galleria Nazionale della Puglia, sabato sera una conferenza sul Rinascimento bitontino e domenica un laboratorio interattivo per bambini su stampa 3D e città del passato.
  • A Ruvo di Puglia, il Museo Jatta ospita una visita guidata sulle origini del museo come casa-museo ottocentesca.
  • Ad Altamura, spettacolo teatrale per famiglie e un approfondimento sulle tradizioni legate alla devozione micaelica.
  • A Gioia del Colle, doppio appuntamento con visite guidate al Castello Normanno-Svevo sia sabato sera che domenica.
  • A Monte Sannace, sabato sera visita notturna con torce guidata da esperti, domenica laboratori di costruzione a secco e realizzazione di mattoni in terra cruda.
  • A Egnazia, focus sull'evoluzione architettonica del sito archeologico, con l'uso di visori per la realtà aumentata.
  • A Canosa di Puglia, visite agli ipogei e ai corredi funerari in due giornate, con gruppi scaglionati ogni mezz'ora.
  • A Castel del Monte, presentazione teatrale sabato e apertura straordinaria degli ambienti solitamente chiusi al pubblico domenica.
  • A Manfredonia, concerto lirico e sinfonico nel Castello, e al Parco di Siponto una visita condotta da giovani archeologi per esplorare l'abitato medievale.
  • A Mattinata, al Museo "Matteo Sansone", visite guidate serali e un laboratorio per bambini sulle antiche abitazioni daunie.
  • A Lecce, al Castello Carlo V, visite guidate alla fortezza rinascimentale e ai modelli architettonici dell'epoca romana.
  • A Copertino, le visite guidate racconteranno le tracce lasciate dai maestri costruttori del castello tra tecnica, simbolismo e vita quotidiana.
Un patrimonio che unisce generazioni
"L'architettura racconta la storia della nostra terra, collega le generazioni, preserva la memoria e ispira il futuro", afferma l'architetto Francesco Longobardi, delegato della Direzione regionale Musei nazionali Puglia. "Lo spirito delle GEP è proprio questo: promuovere la partecipazione della comunità e valorizzare un patrimonio straordinario che merita di essere conosciuto, vissuto e trasmesso". Oltre ai luoghi della cultura statali, il programma include anche molte realtà non statali, con un'offerta culturale altrettanto vivace. Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito del Ministero della Cultura:
  • Eventi diurni GEP 2025
  • Aperture serali GEP 2025
  • Cultura
