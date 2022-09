Giornate europee del patrimonio: due visite guidate gratuite al Polo museale

Anche quest'anno il Polo Museale Diocesano e la Fondazione S.E.C.A. in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, organizzano due visite guidate gratuite all'interno di Palazzo Lodispoto, sede del Museo Diocesano e del Museo della Macchina per Scrivere.Il tema del 2022 è: "Patrimonio culturale sostenibile: un'eredità per il futuro" , quale riprende lo slogan europeo " Sustenable Heritage", scelto dal Consiglio d'Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione, e lo amplia con una riflessione sul patrimonio culturale come eredità per le generazioni future.La collezione delle machine per scrivere e i vari oggetti, come custodie, nastri e vari strumenti per la manutenzione delle macchine raccontano il geniale e creativo mondo della scrittura meccanica: è un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo per scoprire l'evoluzione delle macchine per scrivere.La collezione è una delle più importanti nel panorama nazionale ed internazionale che la Fondazione e il Museo continuano da anni ad arricchire. L'obiettivo della Fondazione S.E.C.A. e del Polo Museale è quello di offrire ai visitatori esperienze che li avvicinino al patrimonio culturale del proprio territorio e non solo.La Fondazione S.E.C.A. e il Polo Museale propongono un turno di visita nel pomeriggio di 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟒 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕,𝟎𝟎 e uno 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟓 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕,𝟎𝟎.Le GEP 2022 saranno ancora occasione per concentrarsi sulla sostenibilità di organismi vivi e complessi come le città, delineando un focus specifico sulla città di Trani e sul ruolo che ogni cittadino ha nel proteggere, custodire e valorizzarne il Patrimonio. La necessità e l'urgenza di sentirci custodi di ciò che ci circonda e ci appartiene è ormai la sfida che attende soprattutto le giovani generazioni.Si consiglia di arrivare al Polo Museale Diocesano di Trani almeno 5 minuti prima dell'orario indicato. La partecipazione è 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚. Per ulteriori informazioni: info@fondazioneseca.it o 0883.58.24.70.