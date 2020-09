Giornate europee del Patrimonio, il programma al Polo museale di Trani

TypewriterstoryFilm. Breve storia dell'evoluzione della macchina per scrivere. Curiosità e storie della Macchina Per Scrivere da Pietro Conti a Celestino Galli di Carrù e da Giuseppe Ravizza ad Adriano Olivetti.

Trani Romanica e Romantica - Documusicfilm. La Puglia è terra romanica per eccellenza: ecco un viaggio tra le superbe cattedrali che sfoggiano ancora intatto un antico splendore. Questa identità storico-artistica affiora un po' ovunque: in Puglia si trovano le maggiori espressioni architettoniche del periodo romanico, sotto la spinta dei numerosi stimoli culturali derivanti dalle conquiste dei Normanni che si sovrapposero, durante il Medioevo, alle tradizioni greche e bizantine già preesistenti sul territorio. La nostra attenzione si riversa sulla splendida Cattedrale di Trani eretta in onore di S. Nicola Pellegrino. Non possiamo che stupirci di fronte alla sua maestosità e imponenza di questa cattedrale, esaltata dalla facciata di bianca pietra calcarea che riflette la luce del sole.

La Fondazione S.E.C.A. e il Polo Museale Diocesano di Trani celebra, come negli scorsi anni, "(European Heritage Days)" che costituiscono il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea.Lo scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini Tranesi e non solo, il patrimonio culturale condiviso e promuovere la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.Per questo la Fondazione S.E.C.A. da anni aderisce all'iniziativa, organizzando visite al patrimonio storico artistico e archeologico del Polo Museale Diocesano, realizzando un'offerta culturale estremamente variegata, basata su un tema di riflessione comune ponendo la cultura come segno di progresso.Quest'anno nei giorni 26 e 27 settembre sono state promosse due iniziative interessantissime che contribuiscono a far conoscere e valorizzare quanto di più bello offrono le testimonianze del Polo Museale Diocesano.Il programma delle giornate è il seguente:I visitatori saranno accompagnati in questa splendida visita storica da suggestivi docufilm e da guide turistiche abilitate che illustreranno storia, arte e vicende.Saranno assicurate tutte le tutele in merito alle norme anti Covid. Info e prenotazioni alla seguente utenza telefonica 0883- 582470 o all'indirizzo mail