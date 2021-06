Giornate europee dell'Archeologia, l'Archeoclub di Trani organizza "Prospettive castellari"

Venerdì 18 giugno, presso il Castello svevo di Trani, alle ore 18,00, l'Archeoclub sede di Trani "Antonio Piccinni" in collaborazione con la Direzione regionale Musei Puglia Castello Svevo di Trani e Assessorato alle culture della città di Trani presenta "Gea giornate europee dell'Archeologia 2021: Prospettive castellari".Il 18 giugno a Trani saranno celebrate le giornate dell'Archeologia con la presentazione del percorso esterno dei camminamenti di ronda che rendono visibili porzioni del maniero finora non accessibili, che offrono nuovi racconti di storico architettonici e meravigliose fughe prospettiche, come racconta Anna Maria Minutilli, promotrice dell'evento.Saluti istituzionali: Assessore alle culture comune di Trani Francesca Zitoli;Introduzione a cura della dott.ssa Anna Mari Minutilli presidente Archeoclub sede di Trani "Antonio Piccinni";Presentazione progetto di valorizzazione arch. Anita Guarnieri, direttrice Castello di Trani;Visita camminamenti a cura della dott.ssa Margherita Pasquale, già direttrice Castello di Trani;L'evento sarà realizzato in ottemperanza alle norme Anticovid vigenti , saranno ammessi due gruppi di 20 persone ciascuno fascia oraria 18/19:30 e 19:30/21 solo previa prenotazione.