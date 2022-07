Giovani cineasti crescono, fra pellicole e fumetti: oggi in mostra alla scuola "Baldassarre"

A conclusione dei moduli "La scuola a strisce" e "Nuovo Cinema Baldassarre" del Pon "Apprendimento e socialità Azione 10.2.2A - Competenze di base" questo pomeriggio (martedì 5 luglio) alle 18 presso la Sala Teatro della Scuola secondaria di II grado "Gen. Ettore Baldasssarre", si terrà il Gran Galà dei corsi di fumetto e cinema realizzati a scuola.Nella circostanza sarà possibile assistere all'esposizione di tutti i fumetti ideati e disegnati dai giovani fumettari e alla proiezione del film "Rimanete calmi anche se non siete d'accordo" scritto, diretto, recitato e montato interamente dai giovani cineasti, ovvero i lavori che gli studenti dell'Istituto - dalla classe prima alla classe terza - hanno realizzato con grande partecipazione ed entusiasmo sotto la guida degli esperti esterni Giuseppe del Curatolo e Paolo Bassi e delle docenti tutor Gina Depalo e Olga Miglionico, utilizzando le tecniche suggerite per raccontare le propria storie attraverso questi due linguaggi visivi così affini, non a caso nati nello stesso anno, il 1895. Si assomigliano molto, ma non sono confondibili. E se l'uno prevede abitualmente una fruizione di gruppo, l'altro è perfetto per essere consumato da soli, in pieno relax. Cinema e fumetto condividono prima di tutto la proposta di un racconto per sequenze di immagini, storia e figure in movimento e in più di cento anni si sono scambiati di tutto, dai soggetti alle idee di regia, dagli effetti speciali agli autori, dai personaggi al pubblico. Si guardano di continuo e ogni tanto si saccheggiano, per poi omaggiarsi e fare pace. Prima della TV e di internet sono stati i sovrani assoluti dell'intrattenimento popolare nato nel XX secolo. E anche dopo hanno continuato la loro storia di sodali di successo, reclutando i nuovi mezzi di comunicazione.In questa mostra, la possibilità di vedere insieme una serie di tavole originali e un prodotto audiovisivo completo realizzati completamente da ragazzi, ci aiuta a riflettere sugli elementi di scambio che le due arti (la settima e la nona) intrattengono da più di un secolo, con frequenza crescente.Che si proietti in una sala buia o sullo schermo della propria mente per fortuna c'è sempre un nuovo film o un nuovo fumetto che sta per iniziare.