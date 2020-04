Giovedì fermati 1.439 cittadini ed ispezionati 77 esercizi commerciali

senza la partecipazione del popolo

e con la sola presenza del celebrante e degli accoliti strettamente necessari per l'officiatura del rito, sempre nel rispetto delle opportune distanze e cautele

Si intensificano le attività di controllo delle Forze di Polizia sul territorio per il rispetto delle misure previste dai recenti provvedimenti del Governo per contenere la diffusione del Coronavirus. Nella giornata di ieri, giovedì 2 aprile, sono stati fermatidei quali sono statiai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, per il mancato rispetto delle predette misure governative;, invece, sono stateper aver violato gli articoli 495 e 496 del Codice Penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali e false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali), oltre addenunce per altri reati.Sempre nella giornata di ieri, inoltre, i controlli hanno riguardato altri.Complessivamente, dunque, dall'11 marzo scorso lesalgono a; leper violazione dell'art. 650 del Codice Penale sono, mentrequelle per violazione degli articoli 495 e 496 del Codice Penale; leai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, sono invece; a questi numeri si aggiungonoper altri reati.Glicomplessivamente controllati sono, conper violazione dell'art. 650 del Codice Penale e. I controlli, eseguiti dalle Forze dell'Ordine con la collaborazione delle Polizie Locali dei dieci Comuni e con il coordinamento della Prefettura, saranno ulteriormente intensificati nell'imminente fine settimana ed in vista delle prossime festività pasquali, che saranno oggetto di approfondimento con le Forze di Polizia, con particolare riferimento alle celebrazioni liturgiche in programma che, di intesa con la Curia, verranno svolte, anche in conformità alle indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana e del Ministero dell'Interno, in forma rigorosamente ristretta,- per evitare raggruppamenti che potrebbero diventare potenziali occasioni di contagio -Si rinnova l'invito a tutti i cittadini ad osservare scrupolosamente le regole dettate dal Governo che impongono, in particolare, di limitare gli spostamenti personali soltanto per comprovate esigenze di lavoro, di salute e di stretta necessità.