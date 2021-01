Giudici Onorari di Trani oggi in protesta a Bari

Martedì 19 gennaio 2021 alle ore 12,00, dinanzi al Tribunale di Bari, piazza E. De Nicola, si terrà una manifestazione dei Giudici Onorari di Bari, Trani e Foggia.Il flashmob, che segue quello già tenutosi il 12 dicembre 2020, coincide con l'inizio dello Sciopero Nazionale della Magistratura Onoraria, in rappresentanza di tutte le categorie dei magistrati onorari: Giudici di Pace, Giudici Onorari di Tribunale, Vice Procuratori Onorari e Giudici Ausiliari di Corte d'Appello. Lo sciopero proclamato dal 19 al 22 gennaio 2021, con l'astensione dalle attività di udienza e di istituto, si è reso necessario perché anche lo sciopero della fame, intrapreso da alcuni colleghi, non ha portato ad interventi decisivi da parte del Governo.La situazione di precarietà in cui versano i Magistrati onorari da anni, ha suscitato l'intervento del presidente della Corte Costituzionale, del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e del Presidente della Repubblica, ma al di là delle manifestazioni di intenti, ad oggi nessun capitolo di spesa pubblica è stato destinato alla Magistratura Onoraria che insiste nelle proprie richieste di vedersi riconosciute le prerogative giuslavoristiche, come sancite dalla Corte Europea di Giustizia.Alla manifestazione saranno presenti l'avv. Giovanni Stefanì, Presidente del Consiglio degli avvocati di Bari, e rappresentanti del COA di Bari.