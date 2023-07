Giullare, stasera galà e premiazione della compagnia vincitrice del contest teatrale

La serata, condotta dal regista del Festival Marco Colonna, arriverà a conclusione di una settimana ricca di esibizioni di giovani artisti talentuosi provenienti da ogni parte d'Italia che, alternatosi sul palcoscenico, hanno portato in scena cultura, spettacolo e inclusione, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico ad un nuovo modo di vivere la diversità attraverso l'arte. Il Festival, giunto alla sua XV edizione, ha permesso agli attori di esprimere le loro potenzialità, la loro creatività e i loro talenti, arrivando a creare un teatro sociale contro ogni barriera, in cui le differenze si annullano.

Non solo teatro, ma anche musica con la partecipazione di "Scoppiati band", formazione romana di sei elementi, e di Federica Paradiso, cantante non vedente tranese, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo.

Per dinamiche organizzative e per il numero di posti limitati, le prenotazioni per la serata finale del contest sono disponibili sul sito www.ilgiullare.it

Domenica 23 luglio, alle 21 alla Locanda del Giullare (in piazza Mazzini a Trani), si terrà la premiazione della compagnia vincitrice del contest teatrale del Festival Il Giullare.