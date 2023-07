Tra cene al buio, viaggi immersivi sulla Luna e stand-up Show al via per tutti il Festival del Giullare

Sarà un festival "diffuso", usando un aggettivo che va tanto di moda: non solo perché ubicati in diversi luoghi della città, scelti come ideali per le rappresentazioni e gli eventi che vi verranno realizzati, ma anche, soprattutto, per la caleidoscopicità delle emozioni, delle sensazioni, delle percezioni dei sensi che attraverso l'arte consentiranno a chiunque - ai protagonisti e agli spettatori - di sentirsi speciali, e di scoprire in sé risorse capacità, sensibilità che non si sapeva di avere: tutto questo è il Festival del Giullare, è il mondo intero del Giullare, vero fiore all'occhiello di una città come Trani, che a partire da lunedì aprirà i battenti con tre straordinari eventi.Il primo appuntamento, con inizio ore 21.00, sarà una serata con Antonio Ciotola, classificato tra i primi 50 chef più bravi al mondo nel 2014, ambasciatore di "NoLogo", il marchio registrato in 31 Paesi il cui obiettivo è unire etica e commercio per favorire un consumo consapevole, e che dal 2005 ha perso la vista. Passerà la giornata nella Locanda Del Giullare insieme alla brigata della cucina a preparare piatti gourmet che accompagneranno in Piazza Mazzini l'evento condotto da Francesco Donato, conduttore televisivo, public speaker e amico del Festival il Giullare fin dalla sua nascita, "Giullari al buio": una cena in cui tutti i commensali saranno bendati e avranno un bavaglio. Il menù resterà assolutamente segreto perché ciascuno dovrà scoprire sapori, odori, colori e provare a sporcarsi il meno possibile, perché a fine cena con Antonio vivremo un momento di cooking-show e sarà premiato il "bavaglio più pulito". Per partecipare all'evento sarà necessario prenotarsi sul sito ww.ilgiullare.it.Martedì 11 luglio alle ore 16.00 nel teatro del centro Jobel di Trani andrà in scena lo spettacolo "Io - La Rinascita" a cura della Compagnia Teatrale Il Giullare rientrante nel percorso di formazione avviato dall'impresa sociale Anteo e riservato agli studenti della facoltà di Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione dell'Università di Bari, ai responsabili del Dipartimento di Salute Mentale della ASL/BT.Mercoledì 12 luglio alle ore 21.00, grazie alla preziosa disponibilità e collaborazione del Salto dell'Acciuga, suggestivo locale affacciato sul mare in cui si realizzerà l'evento, proponiamo "A Stend Up Giullare Show": serata dedicata alla comicità politicamente scorretta tipica della stend-up, con tre stend-up comedian di tutto rispetto:- Ivano Bisi da Central Comedy- Nathan Kiboba, reduce dall'esperienza a Le Iene con Belen Rodriguez- Luigi Biancoli, comico di BariA condurre la serata ci sarà Marco Colonna, cabarettista, conduttore e regista della Compagnia Teatrale Il Giullare.Per partecipare all'evento sarà necessario prenotarsi sul sito ww.ilgiullare.it.Venerdì 14 luglio allo scoccare della mezzanotte ci si immergerà nelle atmosfere notturne del Parco Santa Geffa di Trani, grazie alla preziosa disponibilità e collaborazione dell'Associazione Xiao Yan-Rondine che ride, con "Allunaggio" - Cinema per le tue orecchie, lo spettacolo musicale originale scritto e interpretato da Fabrizio Giannuzzi e Vincenzo Deluci. Spettacolo che nasce nel progetto "La Musica è di tutti" che l'Associazione Accordiabili di Fasano, di cui Vincenzo Deluci ne è fondatore e responsabile, ha realizzato per raccontare attraverso l'immaginario di un viaggio, l'esplorazione, la conquista, aneddoti, sogni, tra drammi e comicità, del viaggio dell'uomo sulla luna. Con le musiche originali di Vincenzo Deluci il pubblico verrà trasportato, nel semibuio del parco, come se fosse cinema senza immagini, immergendosi nell'universo proprio dello spazio e del suolo lunare. L'ingresso è libero.A partire dal giorno 17 e fino al giorno 22 luglio avrà invece avvio il tradizionale contest di teatro che caratterizza il Festival del Giullare nel teatro all'aperto del Centro Jobel dove ogni giorno Marco Colonna, con gli attori della Compagnia Teatrale Il Giullare, introdurrà le pièce teatrali, preceduto ogni sera alle ore 21.00 da anteprime musicali, incontri con autori, presentazioni di libri, condotte da Nico Aurora giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Ingresso fin dalle ore 20.00 per assaporare panini del Truck del Giullare.Festival Il Giullarec/o Centro Jobel – Via G. DI Vittorio n. 6076125 Trani (BT)0883501407