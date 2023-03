Giusy Marrone, tra le più affermate casting director italiane: "Sogno un'Accademia del Cinema nella mia Trani!"

La strada da Roma a Trani percorsa decine di volte all'anno da Giusy Marrone, già da sola potrebbe costituire la sceneggiatura di un film, uno di quelli che raccontano di passione, tenacia, sacrificio e poi della realizzazione dei propri sogni. Perché Giusy - oggi tra le più note e affermate casting director di cinema e di serie televisive in Italia - il cinema l'ha sognato davvero fin da bambina, immersa in un mondo magico di favole, di storie, di temi letti in classe come fossero le trame di lungometraggi appassionanti, sfociato poi nel tempo con esperienze teatrali e poi cinematografici.Una formazione di studi classici, umanistici e artistici, con corsi di recitazione, regia e sceneggiatura, unita a una laurea in psicologia, ha creato in Giusy un humus fertile di idee e di innovazioni nel settore cinematografico tanto da portarla a lavorare con importanti e famose case di produzione a livello nazionale e internazionale come la Colorado film, La Warner Bros Italia, Rainbow, Rai Cinema, Première film, 11 marzo, LCN cinema srl, Mediterranee production, Mediaset e tante altre. Come casting director ricordiamo - tra tanti- Tutù, regia di Lorenzo Tiberia, i quattro film e la serie tv dei Me contro Te, regia di Gianluca Leuzzi, vincitori di un David di Donatello.In queste settimane è a Trani, poichè impegnata in Apulia Film Commission a Bari a curare il casting per ruoli in un film che ha il jazz come protagonista , diretto da Stefano Landini, regista, sceneggiatore e montatore italiano, pilastro del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che ha studiato e lavorato con i grandi maestri del cinema tra cui Federico Fellini, Gianni Amelio e Furio Scarpelli e celebre per avere curato il documentario su Stanley Kubrick. "Fare i casting con Stefano è un privilegio. lo posso considerare davvero un grande maestro; stiamo lavorando su attori pugliesi perchè ritengo fondamentale che dal film emerga in maniera autentica e potente l'appartenenza a questa terra e a questo mare"."I fattori sono molteplici e devono coincidere tutti: aspetto fisico rispondente alla sceneggiatura, ma soprattutto presenza scenica, personalità, timbro della voce, e , ovviamente, capacità interpretativa. Arrivano volti perfetti ma incapaci di comunicare alcunchè, frutto purtroppo di approssimazione e della pretesa di poter diventare attori senza aver studiato: ovvio che il talento innato può essere un dono di natura, ma come tutti i doni va coltivato, bisogna lavorarci su, fare sacrifici, esercizi di umiltà che i grandi attori di sempre, italiani e internazionali , ci hanno insegnato."E a proposito di scuole, pur giovanissima, Giusy ha già acquisito un bagaglio di esperienza e professionalità tale da essere accreditata a livello nazionale ormai come acting coach insegnando recitazione, sceneggiatura, regia in varie scuole e Accademie di tutta Italia tra cui l' HT studio di Roma, l'International Cinema Academy di Milano: "Al mio prossimo workshop di recitazione cinematografica, il 12 e 13 aprile, sono già iscritti allievi aspiranti attori ma anche attori professionisti da tutta Italia (sia minorenni che adulti); e lo terrò con un'altra famosa casting director, Marta Gervasutti, presso i famosi studi cinematografici De Paolis di Roma, dove si girano tutti i film e le serie tv più famose."Penso che sia inconcepibile, e proprio in questi giorni, passeggiando per la città, non nascondo di aver dovuto confessare con dolore a Stefano Landini , quando ha ammmirato l'esterno del glorioso cinema teatro Impero , che è chiuso da anni . E dire che nei miei sogni c'è quella di creare un' Accademia del Cinema a Trani che diventi un luogo di riferimento per tutto i Sud Italia, con maestri di calibro altissimo, una scuola in cui si possano coltivare tutte le arti che il cinema contiene in sè: dalla recitazione alla regia, dalla scrittura alla fotografia, dal montaggio ai costumi, al sonoro, alla scenografia". Un sogno audace e maestoso, quasi un castello in aria in una città senza cinema; ma c'è da credere che a quel castello stia cercando di metter le fondamenta, e chissà."Farò a breve un altro casting per una nuova produzione su Roma e altri workshop e la regia di una mia sceneggiatura; ma è in cantiere qualcosa di speciale proprio per Trani... ma non voglio dire niente. Intanto vivo sempre con la valigia pronta, resto al passo del mestiere che amo e che ho scelto da sempre. O chissà, che forse ha scelto me."La valigia dei sogni è sempre stata legata al mondo del Cinema. Ed è bello vederla viaggiare tra le mani di un bel talento della nostra Città.