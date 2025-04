Gli alunni del "De Amicis" a Vicenza con il vincitore del Premio Campiello Junior

Gli alunni delle classi 5^F e 5^G, guidate dalle docenti Monica Lauro e Roberta Pignatelli, hanno partecipato presso il Teatro Comunale di Vicenza alle attività della Giuria dei Giovani Lettori del Premio "Campiello Junior" per la categoria 7-10 anni.Tra i quasi cento libri in concorso, i finalisti per questa categoria sono stati: Vivian Lamarque con "Storia con mare, cielo e paura"; Ilaria Mattioni con "La figlia del gigante"; Guia Risari con "I giorni di Alban".Dopo averli letti, i bambini hanno espresso le loro preferenze e partecipato alla votazione che oggi ha decretato il vincitore della terna: Ilaria Mattioni con "La figlia del gigante" (Feltrinelli Editore).La finale, guidata da Armando Traverso, conduttore di Rai Radio Kids e volto storico della tv per ragazzi, insieme all'autore e regista Davide Stefanato, ha visto la partecipazione di 348 studenti provenienti da 12 scuole della provincia di Vicenza e dal 1°C.D. "De Amicis" di Trani, unica scuola in rappresentanza del Sud dell'Italia.Durante la cerimonia i nostri ragazzi hanno incontrato le autrici dei libri, posto domande e colloquiato con loro, esprimendo le curiosità sulle loro opere.Mariacristina Gribaudi, Presidente del Comitato di Gestione del Premio Campiello, si è complimentata con i nostri ragazzi per la disinvoltura, l'autonomia e la competenza mostrata nel corso della mattinata trascorsa in Teatro.Inoltre ha evidenziato: "Siamo molto orgogliosi del Campiello Junior che rappresenta ormai un vero e proprio investimento sul futuro della cultura italiana. Dar voce agli scrittori che si dedicano alla narrativa per ragazzi è fondamentale per la crescita intellettuale delle nuove generazioni. In un mondo dominato da stimoli digitali, la letteratura offre ai giovani lettori un'esperienza profonda di riflessione e immaginazione. Attraverso il coinvolgimento di una Giuria Popolare composta dai ragazzi il Campiello Junior non si limita a premiare il talento letterario, ma crea una comunità attiva di giovani lettori consapevoli, e questo è forse il risultato più speciale".I più vivi complimenti agli alunni per aver dimostrato ancora una volta di saper partecipare con personalità ed intraprendenza ad attività che richiedono competenza letteraria e critica.Un sentito ringraziamento ai nostri genitori, che sempre ci stanno vicino, collaborano e così consentono ai loro figli di vivere esperienze molto formative.Un particolare ringraziamento alle docenti Lauro e Pignatelli, che mai si risparmiano e continuano a guidare sapientemente i nostri alunni nelle attività scolastiche, dando loro spunti che saranno utili nello studio e nei percorsi di vita.