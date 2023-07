Gli Scugnizzi foggiani conquistano con un musical il pubblico del Giullare: e stasera "Don Chisciotte, Sogni e Mulini a vento"

Sgretolare le barriere ma soprattutto riscattare le sconfitte: una rivisitazione del musical Scugnizzi realizzata dalla "squadra" ASPD di Foggia per la regia di Carlo Salvatore ha partecipato alla seconda serata del Contest di teatro del Festival del Giullare.Dall'abbraccio, sublime, di due amici , un sacerdote e un giovane evidentemente provato da difficoltà della vita, un abbraccio corale che in una danza comune e le canzoni del celebre musical Scugnizzi - con digressioni in "Mare fuori", si è protratto per tutto lo spettacolo in un continuo scambio tra giovani che non avevano mai danzato e un bellissimo gruppo di ragazzi e ragazze down, compresa una dolcissima bimba che danzava attraverso l'amore e il sostegno di una giovane del cast. Toccanti nella loro gioiosità le testimonianze della rappresentante dell'associazione dei medici del sorriso e della coreografa ,fiera e felicissima della scommessa vinta insieme al regista e a tutti i ragazzi del cast dopo un lavoro di sette mesi, ma pieni di emozione gli abbracci con i giovani della compagnia da parte del pubblico , dietro invito del regista che dal palco ha espresso tutta la passione che impiega nel dare a questi giovani la possibilità di esprimere la vitalità che portano in sé e che hanno trasmesso in maniera potente a tutto il pubblico.Anche ieri sera pienone al centro Jobel: anche ieri sera emozione, sorrisi divertimento , commozione dopo l'intrattenimento gastronomico con il truck Food della locanda per l'occasione in pianta stabile nel centro i Jobel.Mattatore della serata ancora una volta Marco Colonna, adorabilmente - come si chiamerebbe oggi - "politicamente scorretto", nelle gag con i ragazzi del Teatro del giullare cui è legato ormai da anni in maniera profonda attraverso proprio il teatro: nel rapporto con il valletto un po' vintage di ieri sera Vincenzo - ogni sera un assistente nuovo- con l'incursore delle "riflessioni", freddure un po' British dell' irresistibile Alessandro e infine con il travolgente Fabrizio, che ha fatto scatenare tutto il pubblico -dalla giuria agli ospiti - con un ballo di gruppo.Ospiti della serata i genitori di Christian Passeri, il cuoco che si classificò terzo a Masterchef e amico del giullare di cui poche settimane fa ha inaugurato il truck , lo street food della locanda, e che hanno dato la notizia della nuova assunzione come chef dello sten Christan ; e ancora Stefano Crucianelli, fondatore di un festival a Macerata al quale La Compagnia del Teatro del Giullare ha partecipato vincendo anche il primo premio :e per questa ragione invitata come ospite d'onore alla prossima edizione.Questa sera sarà la volta di "Don Chisciotte, sogni, mulini al vento" a cura di Diesis Teatrango Compagnia Teatrale di Arezzo per la Regia di Piero Chierici.Ad aprire la serata con Nico Aurora anteprima dedicata al progetto "Le differenze ci rendono unici" che il Circolo Didattico Beltrani ha realizzato in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo del 2 aprile scorso in collaborazione con la nostra Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà e che ha visto anche la partecipazione della nostra Compagnia Teatrale Il Giullare. Interverrà il Dirigente Roberto Diana.Come sempre ingresso fin dalle ore 20.00 per gustare i panini a cura de La Locanda del Giullare - il Ristorarte.Ricca galleria di fotografie nella pagina di Francesco Paradiso!INGRESSO LIBERO e... AUSPICATO!#ilgiullare #controognibarriera #weareinpuglia #trani #teatro