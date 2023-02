Gli studenti del De Sanctis in visita al Comando provinciale dei Carabinieri

Nell'ambito delle numerose iniziative intraprese anche quest'anno dall'Arma dei Carabinieri per diffondere la cultura della legalità -soprattutto tra le nuove generazioni- si è svolta ieri la visita degli alunni di classe 1^ - indirizzo classico del Liceo Classico, Linguistico e Scienze Umane "F. De Sanctis" presso la Caserma sede del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani ed intitolata alla Medaglia d'Argento al Valor Militare Antonio CEZZA, Brigadiere dei Carabinieri cresciuto a Trani ed alunno di quello stesso Liceo - presso il quale è intitolata un'aula a suo nome - morto in servizio a Melfi nel 1990, dopo essere intervenuto in occasione di una violenta rissa, nella quale, per primo, affrontò un malvivente armato di fucile che, alla sua vista, esplose diversi colpi attingendolo al volto.In occasione della visita i giovani sono stati ricevuti dai Comandanti e dai Militari della Compagnia di Trani e dei Reparti dipendenti, aprendo l'incontro con un'introduzione generale dell'attività da parte del Comandante della Compagnia, in cui è stata loro illustrata l'Arma dei Carabinieri nella sua definizione, articolazione, storia, compiti e modalità di arruolamento e formazione.Gli studenti hanno poi potuto visitare i Reparti più significativi del Comando, focalizzando l'attenzione sulle questioni pratiche che maggiormente interessano gli adolescenti, venendo ricevuti dal Comandante della Stazione -il quale ha illustrato nel dettaglio l'attività del Reparto di ricezione del pubblico e delle denunce– e dal Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, affiancato dal Comandante della Sezione Radiomobile e dal Capo Centrale Operativa, ove hanno preso cognizione delle modalità di svolgimento del servizio di risposta telefonica al cittadino svolto dalla Centrale Operativa tramite il numero unico europeo 112 e di quello del pronto intervento assolto dalle pattuglie della Sezione Radiomobile, sempre presenti sul territorio cittadino.La giornata si è conclusa con un confronto interattivo con gli alunni e rappresenta la prima di numerosi incontri che i Carabinieri di Trani terranno presso le scuole della città nel corso del corrente anno scolastico, per incontrare gli alunni delle classi quinte di ogni ordine e grado sulle tematiche della cultura della legalità.