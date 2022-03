Gli studenti della scuola Baldassarre oggi impegnati con la Human Library

Una vera e propria biblioteca in cui i ragazzi stessi saranno i libri da sfogliare e pagine da ascoltare

L'esperienza della Human Library nasce in Danimarca nel 2000 quando Ronni Abergel ha dato vita alla prima Menneskebiblioteket per poter parlare di tolleranza, accoglienza e pace ed oggi è diffusa a livello internazionale in più di 80 paesi.

La partecipazione è aperta a tutti: ragazzi, genitori, docenti e cittadini. L'inizio dell'attività è prevista alle ore 17.00 presso il cortile della scuola Baldassarre.

Mercoledì 30 marzo, gli studenti della Scuola Secondaria Statale di I grado "Gen. E. Baldassarre" - Trani saranno impegnati nell'evento conclusivo del progetto POC di Service Learning "Oltre L'aula", animeranno la "Human Library": una vera e propria biblioteca in cui i ragazzi stessi saranno i libri da sfogliare e le pagine da ascoltare!