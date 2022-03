Governare insieme, a Trani la presentazione del libro di Francesco Lo Giudice

L'Assessorato alle Culture della Città di Trani promuove la presentazione del libro Governare insieme. Uno spazio utile per gli amministratori locali a cura di Francesco Lo Giudice (ed. Apollo, 2021). L'incontro che si svolgerà domenica 6 marzo alle 17 è introdotto e moderato dal sig. Reginaldo Capparelli. Tra gli interventi previsti, quelli del sindaco, Amedeo Bottaro e della consigliera regionale, Debora Ciliento. Conclude la serata il curatore del libro, Francesco Lo Giudice.Il libroQuesto volume vuole essere il primo di un'apposita collana editoriale e raccoglie gli articoli pubblicati nell'omonima rubrica "Governare Insieme – Uno spazio utile per gli amministratori locali" dedicata ai temi del governo e dello sviluppo locale, che trova spazio ogni martedì e giovedì sul giornale "Il Quotidiano del Sud – L'altra Voce dell'Italia", a diffusione nazionale. Gli articoli si riferiscono ai primi otto mesi della rubrica e sono stati scritti in particolar modo da amministratori locali, anche di città metropolitane, da rappresentanti istituzionali e in generale da persone a vario titolo interessate a condividere riflessioni e buone pratiche riguardanti i temi della governance pubblica istituzionale degli Enti Locali.Lo scopo è quello di ridare voce e ascolto all'Italia vera, quella formata dagli oltre otto mila comuni che la governano dal basso quotidianamente e con non poche fatiche. Ridare voce e quindi importanza ai tantissimi protagonisti del mondo locale che lavorano spesso alacremente senza gloria né clamore e per di più sopportando il peso di un generale clima di sfiducia nei confronti della politica e di ogni sua istituzione governativa, finanche la più periferica. Lo scopo è ripartire dai territori, dai municipi, dalle dimensioni civiche per meglio comprendere la vita democratica e le sue complesse dinamiche di funzionamento, in un momento in cui la democrazia rappresentativa sembra aver esaurito la sua energia o peggio probabilmente la sua missione.