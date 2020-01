"Grande Giove": Ringiovanire con l’attività fisica le fibre muscolari ed il loro assetto genico si può

"Grande Giove"….è proprio quello che direbbe il caro Docse leggesse questa scoperta. Nel film "Ritorno al futuro" abbiamo visto come Marty Mcfly andasse avanti e dietro nel tempo attraverso la sua DeLorean, mentre noi ci muoviamo avanti e dietro nel tempo attraverso la scienza!Una ricerca pubblicata su PlosOne nel 2007 ha studiato gli effetti dell'attività fisica di resistenza su un campione di anziani. Gli anziani, purtroppo, non possono fare come Doc, cioè andare nel futuro e farsi un trattamento per ringiovanire, ma attraverso l'attività fisica possono in qualche modo tornare indietro nel tempo anche loro. Gli studiosi hanno, infatti, valutato le fibre muscolari di questi soggetti prima e dopo un allenamento di resistenza di 6 mesi e hanno scoperto che c'era stato un aumento di forza, ma soprattutto che la firma trascrizionale dell'invecchiamento era stata marcatamente invertita a quella dei livelli più giovani per la maggior parte dei geni che erano colpiti sia dall'età che dall'esercizio fisico.In parole povere, questi anziani, grazie all'allenamento, erano stati capaci di ringiovanire le loro fibre muscolari ed il loro assetto genico; proprio come Emmett Brown fa nella clinica di ringiovanimento.