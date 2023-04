Grande partecipazione per la via Crucis cittadina con l'arcivescovo

Non si ferma il movimento circa le questioni riguardanti la Villa comunale

L'associazione Articolo 97 interviene in maniera decisa e determinata per il ripristino dell'Antico splendore

ll ponticello in legno è stato completamente divelto

Politica

Nell'istanza si chiede di porre attenzione in quei luoghi in cui è messa in pericolo l’incolumità dei fruitori