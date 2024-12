Grande successo per l’evento “Leader in Azione: Crescita e Networking” organizzato da Mediaone Italia

Il Circolo Tennis Barletta ha fatto da cornice al grande successo dell'evento "Leader in Azione: Crescita e Networking", promosso da. L'iniziativa, che ha registrato il tutto esaurito, ha riunito un pubblico selezionato di imprenditori e professionisti, consolidando ulteriormente il ruolo dell'azienda come punto di riferimento per la formazione e il networking sul territorio nazionale.I lavori sono stati aperti dal, Presidente di, che ha introdotto il tema centrale dell'evento: la. Nel suo discorso, Lapalombella ha evidenziato l'importanza di questa qualità come leva strategica per affrontare le sfide moderne del mondo imprenditoriale.Lo speech principale è stato affidato al, Docente Universitario e Direttore di, che ha coinvolto e ispirato con un intervento denso di spunti pratici e riflessioni teoriche.Un elemento distintivo dell'evento è stato l'elevato livello di interazione tra i partecipanti. Attraverso sessioni di lavoro di gruppo e momenti di confronto diretto, l'incontro ha favorito non solo lo scambio di conoscenze ma anche la creazione di nuove connessioni professionali. La partecipazione attiva di tutti i presenti ha confermato il successo del format, dimostrando quanto sia apprezzata una modalità di apprendimento e networking dinamica e coinvolgente.La giornata si è conclusa con una cena esclusiva presso il prestige restaurant ", dove lo Chefha deliziato gli ospiti con le sue creazioni culinarie. Un momento conviviale che ha rappresentato la perfetta conclusione per un evento di alto livello.Soddisfatto, il Dott. Lapalombella ha commentato: "Un format rivelatosi vincente. Tutti i partecipanti hanno interagito al meglio con noi e tra loro. Confidiamo che ritornino nelle proprie aziende più aggiornati e motivati."guarda già al futuro, annunciando un nuovo evento in programma per gennaio. "Continueremo nel percorso già intrapreso," ha aggiunto Lapalombella, "rafforzando le relazioni su tutto il territorio nazionale tramite la nostra, fino a creare un vero e proprio club di imprenditori."Con questa visione,si conferma una realtà attenta alle esigenze del tessuto economico e professionale, pronta a offrire opportunità di crescita e innovazione.