Grande tombolata a premi al Palazzetto dello sport: per i bambini doni natalizi e buoni scolastici

14 foto Tombolata al Palazzetto dello sport

La solidarietà, lo spirito delle feste, una donazione e tanti sorrisi sono stati gli ingredienti che hanno reso speciale la giornata di ieri al Palazzetto dello Sport. Tra clown, vestiti colorati e l'intrattenimento di Vittorio Cassinesi, si è svolta una grande tombolata a premi con i bambini che frequentano il servizio doposcuola interamente finanziato dal Comune di Trani. A partecipare alla manifestazione, organizzata dall'assessore alle politiche sociali e ai diritti dell'infanzia, Patrizia Cormio, sono state circa 80 famiglie.Tra un ambo ed una tombola, le famiglie hanno ricevuto premi di pubblica utilità, come buoni per materiale didattico e, per i casi più delicati, simbolici doni natalizi che diversamente i bambini non riceverebbero a fronte delle difficoltà del proprio nucleo familiare.I premi, tra cui la simbolica calza della Befana, sono stati resi possibili grazie ad una donazione di 3mila euro da parte della partecipata STP. Presente alla manifestazione il consigliere d'Amministrazione Giuseppe Tortosa che, a nome del presidente Francesco Fortunato e di tutto il Cda, ha ringraziato l'Amministrazione tranese per il coinvolgimento. «Siamo contenti - ha dichiarato - di aver dato il nostro contributo alla realizzazione dell'iniziativa e soprattutto di aver donato ai bambini una giornata di gioia e spensieratezza».E dopo aver abbracciato i bambini, ha preso il via il gioco più tradizionale e coinvolgente del Natale. A giocare con loro anche l'assessore Cormio e il presidente del Consiglio Ferrante, insieme a diverse associazioni del territorio.