Via Duchessa D'Andria
Cronaca

Grave incidente in via Duchessa d'Andria: auto distrutte, feriti lievi

Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia di Stato

Trani - venerdì 12 settembre 2025 15.21
Un terribile incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via Duchessa d'Andria: due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro violento che ha causato danni ingenti alle automobili, quasi completamente distrutte nell'impatto.

Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarre dall'abitacolo il conducente di una delle due auto oltre che i sanitari del 118 e la Polizia di Stato, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area e i rilievi del caso. La causa del sinistro sarebbe da ricercarsi in una mancata osservanza di uno stop.

Fortunatamente, nonostante la dinamica preoccupante, non si registrano feriti gravi: le persone coinvolte sono state soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia di Stato per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.
