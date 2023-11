Groupintown prima agenzia viaggi MSC Crociere in Italia

Una realtà pugliese premiata come miglior agenzia viaggi del Sud Italia all’evento All Stars of the Sea

Groupintown, agenzia viaggi con 4 sedi nella Bat e a Molfetta, ha ricevuto mercoledì 15 novembre 2023 un importante riconoscimento nel mondo crocieristico, classificandosi come. L'evento si è tenuto a bordo di MSC SEAVIEW, che ha ospitato oltre 600 operatori del settore provenienti da tutta Italia.L'edizione 2023 diè stata l'occasione per premiare le agenzie viaggi che, durante l'ultimo anno, hanno meglio performato, confermandosi partner fondamentali della compagnia.L'evento ha celebrato un anno record non solo per MSC, ma per tutto il, che si conferma tra le soluzioni di viaggio preferite dagli italiani, come dichiarato dal Country Manager di MSC Crociere, Leonardo Massa.