Gruppo San Marco
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Gruppo San Marco: quando la casa diventa un progetto da costruire, un ambiente alla volta

Nato in Salento e oggi punto di riferimento per migliaia di clienti, propone soluzioni per piscine, giardino, arredo e climatizzazione con un approccio orientato alla qualità del vivere.

Trani - venerdì 24 luglio 2026 10.22
Che cosa cerca davvero chi decide di investire nella propria casa? Una piscina per il giardino? Un nuovo sistema di climatizzazione? Un barbecue per vivere meglio gli spazi esterni o un complemento d'arredo capace di rendere più funzionale il soggiorno? La risposta, probabilmente, è più semplice di quanto sembri: nessuno acquista un singolo prodotto, ma desidera un modo diverso di vivere gli ambienti quotidiani.

È proprio attorno a questa idea che si sviluppa il percorso di Gruppo San Marco. Nata nel 2002 a Soleto, in provincia di Lecce, l'azienda ha costruito negli anni una presenza consolidata nel panorama dell'e-commerce italiano, accompagnando migliaia di clienti nella scelta di articoli destinati agli spazi interni, al giardino e al benessere della casa. Un progetto cresciuto nel tempo senza perdere di vista un principio preciso: offrire strumenti concreti per migliorare l'esperienza dell'abitare.

Se c'è un settore che racconta meglio l'identità del marchio, è quello dedicato alle piscine. Non soltanto perché rappresenta una delle categorie più apprezzate dai clienti, ma anche perché riflette un cambiamento ormai evidente: gli spazi esterni vengono sempre più spesso progettati come un'estensione naturale della casa.

Per rispondere a questa evoluzione, Gruppo San Marco riunisce nel proprio catalogo piscine fuori terra, modelli interrati, vasche idromassaggio e tutto ciò che contribuisce a mantenerle efficienti nel tempo, dai sistemi di filtrazione ai robot pulitori, passando per teli copri piscina e prodotti destinati al trattamento dell'acqua.

Lo stesso approccio si ritrova nell'universo outdoor. Giardini, terrazze e verande non sono più ambienti da utilizzare esclusivamente durante la bella stagione, ma spazi che possono essere valorizzati in molti momenti dell'anno. Gazebi, salotti da esterno, barbecue e strutture ombreggianti rispondono a questa nuova concezione dell'abitare, nella quale comfort e convivialità trovano posto anche all'aria aperta.

L'attenzione verso la funzionalità prosegue all'interno dell'abitazione. Mobili, tavoli, sedute, specchi e complementi d'arredo vengono selezionati per adattarsi a esigenze differenti, contribuendo a organizzare gli spazi con equilibrio tra praticità ed estetica.

Accanto a questi prodotti trovano spazio anche le tecnologie dedicate al comfort climatico, come climatizzatori, pompe di calore, caldaie ad alta efficienza energetica e stufe a pellet, sempre più richieste da chi desidera migliorare il benessere domestico senza trascurare l'attenzione ai consumi.

Naturalmente, un catalogo ampio rappresenta soltanto una parte dell'esperienza. Per orientarsi tra così tante referenze servono informazioni chiare, strumenti di confronto e un supporto capace di accompagnare il cliente anche dopo l'acquisto.

Il sito ufficiale di Gruppo San Marco – raggiungibile all'indirizzo www.grupposanmarco.eu – è stato sviluppato proprio con questo obiettivo: rendere semplice la ricerca dei prodotti attraverso schede dettagliate, immagini aggiornate e contenuti tecnici pensati per facilitare una scelta consapevole. A completare il servizio intervengono spedizioni tracciabili affidate a partner logistici come BRT e FedEx, insieme a un'assistenza dedicata nelle diverse fasi del percorso d'acquisto.

La credibilità costruita negli anni trova conferma anche nei riconoscimenti ottenuti nel settore. L'azienda figura, infatti, tra i Migliori E-commerce d'Italia 2025/2026 nella categoria Giardinaggio e Piscine ed è presente nella selezione "Stelle dell'E-commerce 2024/2025", realizzata da Statista e L'Economia del Corriere della Sera. A questi risultati si aggiungono più di 1.200 recensioni certificate da Trusted Shops, testimonianza del rapporto di fiducia sviluppato con una clientela distribuita in tutta Italia.

Più che seguire l'evoluzione del mercato, Gruppo San Marco ha scelto di accompagnare quella delle persone. Perché ogni casa cambia nel tempo, così come cambiano le abitudini, le priorità e il modo di vivere gli spazi. Mettere a disposizione prodotti, servizi e competenze capaci di rispondere a questa trasformazione significa, oggi, offrire qualcosa che va oltre il semplice acquisto: la possibilità di costruire ambienti pensati davvero per essere vissuti.
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