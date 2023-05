"Guardiani del Futuro", protagonisti studenti di Trani e Molfetta

Una mattinata speciale per gli studenti della quinta elementare della scuola Petronelli di Trani e delle classi di prima e seconda media dell'Istituto Azzollini-Giaquinto di Molfetta, che per un giorno si sono trasformati in emozionati "Guardiani del futuro". E' stato l'atto finale di un'iniziativa promossa dal centro commerciale Gran Shopping Molfetta con Giffoni Innovation Hub, polo creativo di innovazione, nato per guidare e favorire la trasformazione culturale e digitale in Italia e all'estero. I ragazzi hanno potuto vivere una sana esperienza lontani dai social per riconnettersi con la meraviglia che solo le emozioni create dal rapporto umano sanno regalare.Durante la mattinata, condotta dalla speaker di Radio Norba Alessia Martino, i ragazzi hanno letto alcuni dei testi elaborati durante la formazione svolta nelle scorse settimane in classe, lezioni di scrittura creativa su due temi di grande attualità, inclusione e sostenibilità, due concetti di cui i ragazzi sentono spesso parlare in modo distratto, affrontati con grande entusiasmo durante le ore di appassionanti incontri con i docenti di GIH. Un'esperienza che ha regalato emozioni ben visibili sui volti dei ragazzi e anche degli insegnanti, che hanno accompagnato i propri studenti, emozionati nel rivedersi nelle immagini girate durante il percorso di formazione e raccolte in un video report.Gli elaborati hanno avuto il plauso dell'assessore al welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, intervenuta alla giornata finale del progetto. "Ho accettato con gioia l'invito a partecipare ad un evento che promuove l'educazione a temi tanto importanti, che investe sui ragazzi e sul loro futuro anche attraverso la scrittura creativa, e soprattutto sprona i più giovani ad impegnarsi nella società", ha sottolineato l'assessore. "Sono iniziative che vanno promosse e accompagnate nella loro crescita"."L'attenzione del centro verso tutti i suoi utenti, soprattutto i più piccoli, è confermato da questo progetto in cui abbiamo creduto tanto fin da subito", ha invece sottolineato Antonio Rosiello, direttore marketing del Gran Shopping Molfetta. "Abbiamo collaborato con grande piacere con Giffoni Innovation Hub, che ha saputo veicolare messaggi tanto importanti come inclusione e sostenibilità attraverso un metodo che i ragazzi hanno accolto con grande euforia. Abbiamo voluto incoraggiarli a contare sulla libertà dei propri pensieri e a lasciare il cellulare da parte".