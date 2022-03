Guerra in Ucraina, richiesta l'istituzione di un tavolo tecnico di concertazione regionale

Anche la Regione Puglia si schiera in difesa del popolo ucraino, dilaniato dal conflitto contro la Russia.Per questo motivo insieme alla consigliera Lucia Parchitelli abbiamo presentato richiesta di audizione urgente presso la III Commissione dell'assessore regionale al Welfare Rosa Barone, di Ludovico Abbaticchio (Garante dei diritti del minore Puglia), di Giovanna Perrella (Comitato Regionale UNICEF Puglia), di Ilaria Decimo (Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Puglia), di don Alessandro Mayer (Caritas – Delegato Puglia) e di Maurizio Bruno (presidente Regionale della Protezione Civile).L'obiettivo è quello di istituire un tavolo tecnico di concertazione regionale per coordinare le azioni di accoglienza e ospitalità nella nostra Regione delle famiglie e dei bambini provenienti dall'Ucraina.Ritengo, infatti, che in questo momento sia necessario mettere in atto ogni possibile intervento che miri alla tutela dei più deboli, con la speranza che questa guerra possa cessare il prima possibile.La stessa Parchitelli ha aggiunto: "L'Europa sta vivendo una fase terribile della sua storia. È necessario intervenire prima possibile per sostenere il popolo ucraino e in particolare i bambini che, vittime incolpevoli, stanno già pagando le gravi conseguenze della guerra. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte".