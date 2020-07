Hänsel e Gretel, il diabete spiegato ai bambini

C'erano una volta Hänsel e Gretel, figli di un povero taglialegna che si è risposato dopo essere rimasto vedovo. L'uomo non riuscendo più a sfamare la famiglia, persuaso dalla sua nuova moglie conduce nel bosco i bambini e li abbandona.Vagando per la foresta, Hänsel e Gretel raggiungono una radura in cui sorge una piccola casa, che con meraviglia scoprono essere fatta interamente di dolci , in particolare di marzapane e spinti dalla fame, i due ne staccano dei pezzi per mangiarne, finché non vengono sorpresi da una vecchietta, che fa capolino da una finestra. Tutti sappiamo cosa accadde dopo, di come Hansel sia stato costretto a mangiare continuamente dolci e di come alla fine Gretel abbia salvato il fratello, uccidendo la strega. Ma questa storia non finisce qui, perché il povero Hansel avendo mangiato una quantità enorme di dolci sviluppa la "malattia dello zucchero", nota con il termine di diabete.Ma che cos'è il diabete? È una malattia che comporta l'aumento degli zuccheri nel sangue senza controllo, in quanto c'è una anomalia nella produzione di un ormone che è a capo della regolazione degli zuccheri, l'insulina. Purtroppo Hansel non potrà mangiare più niente che contenga zucchero in maniera incontrollata e dovrà sempre utilizzare un farmaco per gestire i suoi livelli di zucchero. Da questo impariamo che i dolci sono buoni, ma bisogna mangiarne quantità minime per rimanere in salute.