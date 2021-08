Hub vaccinale di Trani, le aperture di agosto: comunicazione ai cittadini prenotati

Da venerdì 6 agosto necessario il green pass per tutte le persone dai 12 anni in su

hai già avuto il Covid negli ultimi 6 mesi

hai ricevuto la prima dose di vaccino almeno 15 giorni fa, oppure hai completato il ciclo vaccinale negli ultimi 9 mesi

hai effettuato un tampone - antigenico o molecolare con esito negativo nelle ultime 48 ore.

Nei giorni scorsi l'Asl Bat ha presentato il calendario di aperture dell'hub vaccinale di Trani nel mese di agosto ( CLICK QUI ). I cittadini prenotati nelle giornate di chiusura, se non contattati dalla Asl attraverso gli Uffici di Igiene o il Cal Center (prefisso 02), possono presentarsi nei giorni immediatamente precedenti o immediatamente successivi con la documentazione necessaria (prenotazione e tessera sanitaria). Si ricorda che da venerdì 6 agosto il Green Pass sarà richiesto a tutte le persone dai 12 anni in su che vorranno accedere a determinati luoghi e attività, anche in zona bianca.Puoi ottenere la certificazione verde se: