Sasso allontana l'ipotesi didattica distanza: "Faremo sentire la nostra voce

Si allontana l'ipotesi di un ritorno allo strumento della didattica a distanza per gli studenti pugliesi e italiani in particolare.Le ultime dichiarazioni del sottosegretario all'istruzione, il parlamentate pugliese Rossano Sasso, chiariscono le intenzioni del Governo di garantire una ripartenza in presenza."Preservare la didattica in presenza per i nostri studenti è sempre stata una priorità del Governo. Un principio sacrosanto a cui dobbiamo tener fede anche per la seconda parte dell'anno scolastico" ha riferito il componente del Governo."La campagna di vaccinazione per i più piccoli è appena partita e inasprire i protocolli su contagi e quarantene ci esporrebbe al rischio di eccessive penalizzazioni" continua."Non possiamo permetterci di relegare in Dad milioni di studenti. La risposta - ribadisce il parlamentare della Lega - non può essere sacrificare il diritto all'istruzione di milioni di studenti. Su questo siamo pronti a far sentire forte la nostra voce".