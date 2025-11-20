I carabinieri della Bat celebrano la Virgo Fidelis

Domani, 21 novembre, alle ore 10:00, presso il Santuario di Santa Maria dei Miracoli in Andria, sarà celebrata da S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria, la Santa Messa in occasione delle ricorrenze della Celeste Patrona dell'Arma dei Carabinierei "Maria Virgo Fidelis", dell'84° Anniversario della Battaglia di Culqualber e della Giornata dell'Orfano.La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.