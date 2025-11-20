Virgo Fidelis
Cronaca

I carabinieri della Bat celebrano la Virgo Fidelis

Venerdì 21 celebrazione ad Andria

Trani - giovedì 20 novembre 2025 10.09
Domani, 21 novembre, alle ore 10:00, presso il Santuario di Santa Maria dei Miracoli in Andria, sarà celebrata da S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria, la Santa Messa in occasione delle ricorrenze della Celeste Patrona dell'Arma dei Carabinierei "Maria Virgo Fidelis", dell'84° Anniversario della Battaglia di Culqualber e della Giornata dell'Orfano.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.
Calendario Carabinieri 2026: a Trani celebrato l'evento Istituzionale Attualità Calendario Carabinieri 2026: a Trani celebrato l'evento Istituzionale L'Arma dei Carabinieri ha presentato oggi, 11 novembre, il suo Calendario annuale. Un appuntamento che unisce la storia dell'Istituzione al servizio per la sicurezza locale
4 Novembre a Trani: i giovani diventano Carabinieri per un giorno Vita di città 4 Novembre a Trani: i giovani diventano Carabinieri per un giorno In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, visite guidate, esposizione di uniformi e laboratori didattici
Rapine e furti a Trani e Bisceglie, smantellata banda di tre persone Rapine e furti a Trani e Bisceglie, smantellata banda di tre persone In pochi avrebbero colpito negozi e un'anziana
Blitz Nas, sequestrati prodotti di Halloween pericolosi nella provincia Bat Blitz Nas, sequestrati prodotti di Halloween pericolosi nella provincia Bat L'azione del Comando Carabinieri per la tutela della salute a garanzia della sicurezza dei consumatori, in particolare dei bambini, contro articoli privi di certificazioni e istruzioni
4 Novembre, l’Arma celebra l’Unità Nazionale con eventi e caserme aperte Attualità 4 Novembre, l’Arma celebra l’Unità Nazionale con eventi e caserme aperte Eventi nelle scuole, mostre di uniformi e visite guidate promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri
Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma Eventi e cultura Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma Dall'1 al 9 novembre un'esposizione di divise storiche, cimeli e la "Lettera 22 Tricolore"
Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga Cinque giovani segnalati, due denunce e numerosi controlli su persone, veicoli ed esercizi commerciali
Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B In corso gli accertamenti dei Carabinieri
