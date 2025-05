I Carabinieri ed Il Porto di Trani: per l'estate ci sarà un presidio di sicurezza e coesione sociale

"Da quest'anno abbiamo pensato di intensificare la presenza dell'arma dei carabinieri in zone particolarmente interessate dalla presenza di cittadini. Parlo delle zone portuali della città di Trani e di Bisceglie, una presenza che ovviamente già negli altri anni abbiamo assicurato, ma che quest'anno sarà intensificata come dicevo perché avremo una pattuglia di carabinieri della stazione di Trani e della tenenza di Bisceglie nelle rispettive competenze territoriali che nel periodo estivo presenzierà sulla zona portuale. Si tratta di una pattuglia piedata perché è in una zona molto affollata, sia questa di Trani che quella di Bisceglie, pertanto per evitare inquinamento nella zona frequentata dai cittadini e quindi per assicurare una maggiore sostenibilità in questo servizio la pattuglia sarà piedata e questo ci permetterà anche di garantire la prossimità al cittadino quindi con una vicinanza immediata diretta che permetterà ai Carabinieri di soddisfare le esigenze e le richieste immediate e urgenti dei cittadini, ma anche di avvicinarsi agli esercizi commerciali che sono presenti nelle zone portuali. L'iniziativa nasce per il fatto che nel periodo estivo le zone interessate di cui stiamo parlando sono particolarmente affollate, sono zone di città a vocazione turistica e sono quelle più affollate nel periodo estivo per la presenza di turisti ma anche per la presenza di cittadini pugliesi che dalle città dell'entroterra si riversano sulle zone costiere e quindi oltre alla questione turistica c'è anche un'esigenza di garantire una maggiore sicurezza pubblica per quanto riguarda la movida quindi negli orari anche serali del fine settimana, ma non solo, lo sarà per questo periodo estivo. Pertanto i Carabinieri saranno tra la gente per garantire una maggiore prossimità. Grazie al Comune di Trani ed al Comune di Bisceglie, nelle rispettive competenze territoriali, abbiamo avuto la disponibilità di questi locali dove potremo sostare per le necessità logistiche e per ricevere i cittadini per particolari esigenze."

I Carabinieri di Trani svolgeranno un servizio serale, per tutto il periodo estivo, nei luoghi in prossimità della movida, rafforzando così il legame tra la comunità e le forze dell'ordine. Lo scorso 09 maggio il, Comandante della Compagnia di Trani, ha presentato l'iniziativa che avrà come punto di riferimento l'Info Point dei Carabinieri collocato sul porto in una parte dei locali utilizzati dalla Polizia Municipale, Via Banchina Porto nr.20, che il Comandante ha fortemente tenuto a ringraziare per la disponibilità logistica.Il servizio che sarà svolto da due Carabinieri che pattuglieranno a piedi, per il periodo estivo i luoghi in prossimità della movida, e si metteranno a disposizione dei cittadini, dialogando con gli esercenti che insistono sull'intera area portuale.La presenza dei Carabinieri rappresenterà un presidio di sicurezza e un elemento di coesione sociale di fondamentale importanza. Ben oltre la mera deterrenza della criminalità, questa modalità di servizio incarna un investimento nel benessere e nella tranquillità dei cittadini, rafforzando il legame tra la comunità e le forze dell'ordine.Questa la dichiarazione delComandante della Compagnia dei Carabinieri di Trani:Sicurezza dunque coniugata alla prossimità, perchè in primo luogo, la visibilità degli uomini e delle donne in uniforme che percorrono le vie e le piazze infonde un immediato senso di tranquillità. Questa visibilità non è solo un deterrente per i malintenzionati, ma accresce anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni che li proteggono. Sentirsi tutelati nel proprio ambiente di vita quotidiana è un elemento cruciale per la qualità della vita e per la serenità della comunità.Un aspetto cruciale del pattugliamento a piedi è il miglioramento del rapporto tra i Carabinieri e la comunità. La maggiore accessibilità e il contatto diretto favoriscono la comunicazione e la collaborazione. I cittadini si sentono più inclini a segnalare problemi, chiedere informazioni o esprimere preoccupazioni quando percepiscono le forze dell'ordine come vicine e disponibili all'ascolto. La loro presenza silenziosa e costante, nel periodo più caldo, quello della movida, potrà rappresentare un presidio di legalità e un simbolo tangibile dell'impegno dello Stato nel garantire la tranquillità e il benessere dei propri cittadini.