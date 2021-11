I Colori dell'Anima, a Trani la presentazione dell'associazione per onorare la memoria di Martina Luoni

Domenica 14 novembre, alle ore 19,00, nella Sala Convegni del Polo Museale di Trani (piazza Duomo, 8) si terrà l'evento I Colori dell'Anima e sarà l'occasione per presentare l'omonima associazione, nata dalla volontà della style coach tranese Sabrina Altamura per onorare la memoria di Martina Luoni, giovane milanese - che a Trani aveva vissuto per un periodo - e che si è spenta a soli 27 anni lo scorso settembre a causa di un tumore."Martina era una leonessa - racconta Sabrina - e con questo evento, e con tutte le attività che l'associazione organizzerà, vogliamo continuare a ricordarla per la sua bellezza e la sua forza". L'idea di creare un'associazione che avesse il compito di portare la moda nella vita delle pazienti oncologiche e di portare le pazienti oncologiche a sfilare su una passerella era nata proprio dal connubio fra la forza di Martina e il saper fare di Sabrina. "Martina non ha potuto veder realizzato il nostro progetto - spiega la stilista tranese - ma io, con il sostegno dei suoi genitori, ho voluto portarlo avanti".La serata del 14 novembre, organizzata in collaborazione con l'agenzia Yaw Communication, sarà dunque l'occasione per presentare l'associazione e i suoi scopi. Nel corso dell'evento sarà presentato un Calendario dedicato alle tematiche del progetto. Al centro dell'evento ci saranno proprio le pazienti oncologiche, le quali presenteranno una collezione di turbanti realizzati dalla stilista Majila Madame Toupet. "Il nostro è un progetto che punta all'inclusione - spiega Sabrina Altamura - La nostra idea è che la moda non debba appartenere solo alle modelle, ma a tutte le persone con tutte le loro peculiarità e non diversità". Parte della performance riguarderà anche la presentazione di tre opere d'arte realizzate dall'artista Daniela Raffaele, nota come Clitorosso.All'evento parteciperanno il cavalier Natale Pagano, patron del Polo Museale di Trani, Fabrizio Ferrante vice sindaco e assessore con delega alla Diversibilità, Eugenio Martello assessore ai Servizi Sociali, Raffaella Facondi presidente della Fidapa Sezione di Trani. Presenterà il giornalista Antonio Quinto.