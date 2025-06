I Dialoghi di Trani 2025: "Umanità" al Centro del Dibattito Globale

Social Video 4 minuti I DIALOGHI DI TRANI 2025 La conferenza stampa di presentazione Tonino Lacalamita

Il festival" presenta la sua XXIV edizione, in programma dal 12 settembre al 2 ottobre 2025, con il tema centraleIn un'epoca dominata dalla dissoluzione dei legami sociali e dalla crisi dei confini nazionali, rimettere al centro della riflessione l'impegno e la profondità del dialogo, inteso come confronto tra persone di diverso orientamento e provenienza, è l'obiettivo de "I Dialoghi di Trani", tra i festival culturali più rappresentativi in Italia e all'estero, organizzati dall'Associazione culturale La Maria del porto, in collaborazione con il Comune di Trani e la Regione Puglia. In un mondo sempre più distante dal dialogo e dilaniato da guerre e nuove povertà, nel 2025 i Dialoghi scelgono di puntare su una nuova parola chiave che fa pensare, disperare e sperare: Umanità, tema della XXIV edizione. A Trani dal 12 al 28 settembre, pensatori del nostro tempo proveranno a dare un senso a questa ricerca infinita, a scuotere la nostra indifferenza per comprendere meglio gli altri e noi stessi.L'umanità vive ancora una volta una fase di trasformazione profonda. Da un lato straordinari progressi scientifici, tecnologici e culturali aprono inaudite possibilità, ma sollevano anche domande inquietanti sul futuro della nostra specie nell'era delle intelligenze artificiali. Dall'altro, cresce il divario tra progresso tecnologico e disuguaglianza sociale. Per dirla con: "L'umanità cessa alle frontiere della tribù". Qualcun altro, come il filosofo politico francese Jean-Pierre Dupuy, sostiene addirittura che, da quando l'umanità è divenuta capace di auto-sopprimersi o con le armi di distruzione di massa o con l'alterazione delle condizioni necessarie alla sua sopravvivenza (clima, distruzione delle risorse), il peggio è già avvenuto e bisogna prepararsi lucidamente ad affrontare la catastrofe mediante una teoria che definisce "catastrofismo illuminato".«Ritrovare l'humanitas oggi significa coltivare consapevolmente il rispetto per la dignità umana e l'empatia verso gli altri. Riscoprirla attraverso l'ascolto attivo, l'apertura al dialogo e la promozione della giustizia sociale. Possiamo ancora considerarci un'unica umanità quando agiamo contro il nostro stesso futuro?» – si interroga la direttrice artistica del festival, Rosanna Gaeta, presentando oggi in conferenza stampa la XXIV edizione de I Dialoghi di Trani. Il viaggio dei Dialoghi di Trani, si aprirà come di consueto con la premiazione della X edizione del concorsoin programma il 12 settembre a Trani, entrerà nel vivo del confronto dal 25 al 28 settembre nei palazzi e nelle piazze del porto di Trani, e si concluderà l'1 e 2 ottobre a Bruxelles, nel cuore pulsante dell'Europa, ospiti dell'Istituto Italiano di Cultura nella capitale belga. Prima rassegna culturale italiana ad essere invitata con propri eventi dagli Istituti Italiani di Cultura nel mondo, dopo Madrid, Parigi, Malta e Algeri, I Dialoghi di Trani saranno protagonisti a Bruxelles con tre appuntamenti a cui parteciperanno Dacia Maraini, Alessandro Bergonzoni, Gianrico Carofiglio, Piero Dorfles e Marino Sinibaldi.A dialogare a Trani dal 25 al 28 settembre, ci saranno tra gli altri:e molti altri.A Trani, durante le date principali del festival (dal 25 al 28), tornerà protagonista la Romania, grazie alla collaborazione con l'Accademia di Romania di Roma, e parteciperà per il secondo anno consecutivo anche il Goethe Institut. Anche la Fondazione Treccani Cultura ritorna ai Dialoghi con un nuovo ciclo di incontri a Palazzo San Giorgio e il laboratorio di scrittura creativa organizzato in Biblioteca Comunale dalla Scuola Holden. Dal 18 al 21 settembre i Dialoghi di Trani affrontano temi di interesse sociale e storie di vite ferite, vite ultime, invisibili. Con reading, cineforum, presentazioni e spettacoli la rassegna si apre alla città e dà spazio ad artisti, autori ed autrici emergenti, con il cartellone dei Dialoghi OFF, a cura del Centro Servizio al Volontariato San Nicola ODV – Bari, in collaborazione con il Comune di Trani. Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale G. Bovio di Trani.Anche quest'anno si conferma il sodalizio con il comune di Orsara di Puglia che venerdì 24 settembre presso l'Abbazia Sant'Angelo (ore 18.30) ospiterà la presentazione del libro "La fine dell'impero americano. Guida al nuovo disordine mondiale" alla presenza dell'autore, il giornalista, scrittore e opinionista Alan Friedman. A dialogare con lui il giornalista Fulvio Colucci, capo redattore della pagine culturali della Gazzetta del Mezzogiorno.Per il quinto anno consecutivo tornano le serate de "I DIALOGHI POP". Dopo il successo delle prime quattro edizioni che hanno ospitato a Trani artisti e scrittori di fama come Francesco Bianconi, Fabrizio Gifuni, Guia Soncini, Ermal Meta, Piero Pelù, Barbara Alberti, Chiara Francini, Malika Ayane, Serena Bortone e Domenico Iannacone, venerdì 26 la cantautrice Alice (ore 21.45) e sabato 27 la giornalista Concita De Gregorio (ore 21.30), saranno sul palco di Piazza Quercia e dialogheranno con il giornalista Felice Sblendorio, curatore della sezione pop, dedicata ai protagonisti del mondo dello spettacolo, dalla musica al teatro. Tra le novità editoriali di settembre ai Dialoghi, il nuovo libro della filosofa e scrittrice Michela Marzano. Il nuovo romanzo, in uscita a metà settembre, affronta da vicino tutte le problematiche degli adolescenti: disturbi alimentari, aggressività, autolesionismo. L'autrice lo presenterà sabato 27 settembre (ore 12) presso Palazzo San Giorgio.Un'altra novità per Trani è il progetto "I ragazzi dialogano", un nuovo spin off dedicato al coinvolgimento attivo dei giovani all'interno dei Dialoghi di Trani. Il progetto, ideato e prodotto da Carmen Cecere, writer e docente di scrittura funzionale, nasce in occasione de Il Maggio Dei Libri per dare voce, spazio e ascolto alle riflessioni dei giovani sul tema scelto per l'edizione 2025 de I Dialoghi di Trani: umanità come comunità di esseri umani e umanità come sentimento di solidarietà e comprensione. Quattro giovani tranesi tra i 16 e i 19 anni fino a luglio saranno protagonisti di un laboratorio di scrittura presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio di Trani.I Dialoghi si confermano un forte attrattore culturale anche per gli studenti non pugliesi, infatti, durante le giornata del festival ospiteranno gli studenti vincitori del Premio Vasto d'autore – Metamer, premiati per i loro elaborati liberamente ispirati dalle opere di Daniele Mencarelli, Premio Strega Giovani. Inoltre, ritornano: gli eventi pensati dall'Ordine degli Architetti della provincia BAT e la rassegna cinematografica a cura del Circolo del Cinema Dino Risi e il laboratorio di scrittura creativa organizzato dalla Scuola Holden per i Dialoghi.Novità esclusiva dell'edizione 2025 sono i Dialoghi Jukebooks, un festival dedicato all'infanzia e all'adolescenza per la fascia 0-15 anni per ascoltare la voce dei più piccoli, spesso inascoltata, e viaggiare nella loro umanità.Tra gli appuntamenti non mancheranno incontri con gli autori, mostre, workshop e laboratori. E poi il ciclo di incontri curati da Repubblica-Bari e l'appuntamento tradizionale del mattino con il "caffè con l'autore" presso Dimore Marinare: un momento per condividere e commentare la lettura dei giornali con i protagonisti dei Dialoghi (venerdì 26, sabato 27 e domenica 28). Saranno realizzati anche due workshop: uno su danza e movimento a cura di Boa Onda, l'altro con laboratori esperienziali curati dalla naturopata Adriana Porro. E anche spettacolo con la piccola rassegna musicale di DIALOCLASSICA, con concerti in programma il 19-20-21 settembre presso Palazzo Beltrani e Lega Navale.Infine, il pubblico potrà assistere alla proiezione dell'evento mondiale Manhattan Short Film Festival e votare nella serata i migliori corti provenienti da tutto il mondo e selezionati da una giuria internazionale. L'evento, a cura di Sanmarco informatica. S.p.A, è nato a New York e si tiene in varie parti del mondo (per l'Italia solo Thiene, Torino e Trani).Il festival I Dialoghi di Trani, organizzato dall'Associazione culturale di promozione sociale La Maria del porto, in collaborazione con il Comune di Trani e la Regione Puglia, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti come: l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il premio Mibact per la migliore manifestazione di promozione del libro e della lettura. Ha al proprio attivo, per citarne alcune, collaborazioni con la Fondazione Bellonci, la Cittadella di Assisi, l'Istituto Treccani, la Scuola Holden, il Salone del Libro di Torino, l'Accademia di Romania e la Fondazione Feltrinelli.Il programma completo dei Dialoghi di Trani sarà disponibile a partire da luglio sul sito web: www.idialoghiditrani.com