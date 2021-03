I dubbi del centro destra sull'appalto del servizio di assistenza scolastica

"Apprendiamo che nei giorni scorsi il Comune di Trani - si legge in una nota a firma delle segreterie politiche di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Palumbo Sindaco - ha predisposto l'appalto del servizio di assistenza scolastica per minori con problematiche socioeconomiche, per l'annualità 2020/2021. Il servizio è stato affidato a quattro cooperative".Fin qui apparentemente nessun problema "se non fosse - sottolineano i segretari dei partiti del centro destra tranese - che per una delle assegnatarie del servizio risulterebbe "co-founder" un consigliere comunale di maggioranza. Riservandoci la richiesta d'accesso agli atti per verificare che non ci siano impedimenti giuridici nell'assegnazione effettuata, nelle more crediamo che per opportunità, ancor prima che per legittimità, si potesse evitare di porre in essere tale affidamento. Ma non è la prima volta che la sinistra locale ci mostra come sia abile a mettere in scena la doppia morale."