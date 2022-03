I Giardini di Marzo: Pinetina, ex, di via Andria. Si leggeva sul sito del Comune di Trani il 30 maggio 2020 che "..alla luce anche dei difetti morfologici della totalità dei pini presenti (soprattutto di forma, tali da renderli di scarsa qualità e valore ornamentale) e dell'alta propensione al cedimento di gran parte di essi, è stato raccomandato l'abbattimento degli stessi. L'Amministrazione, in fase di ripresa dei lavori di risistemazione della piazza, sostituirà gli alberi che verranno abbattuti con nuove essenze arboree autoctone compatibili col paesaggio e comunque con la riqualificazione del sito".Si leggeva sul sito del Comune di Trani il 11 Ottobre 2021 "Questa mattina sono ripresi i lavori nella pinetina di via Andria, fermi per una serie di criticità che hanno determinato la necessità di modificare in alcune parti il progetto originario. Correttivi apportati con una perizia di variante e operai di nuovo in azione per cercare di completare l'intervento nel più breve tempo possibile e senza ulteriori rallentamenti".25 marzo 2022: la pinetina, ex, di via Andria.