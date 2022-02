"I giovani e le dipendenze": ieri un emozionante incontro tra studenti e lo scrittore e operatore del 118 Rino Negrogno

Ieri 21 febbraio, presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Aldo Moro, le classi 4 C, 4 E e 4 F hanno partecipato all'incontro "I giovani e le dipendenze", organizzato dai docenti Rosaria Germinario, Isabella de Pasquale, Marta Forleo, Vitantonio Calò e tenuto dal dott. Rino Negrogno, scrittore ed operatore del servizio emergenza territoriale 118 dell'Asl BT. Il Dirigente Scolastico Michele Buonvino, ha avviato l'incontro che è stato seguito con molto interesse e partecipazione dagli alunni.Rino Negrogno, dopo aver parlato delle varie dipendenze, purtroppo molto diffuse tra i giovani, come quelle da sostanze, quelle di natura comportamentale, quelle tecnologiche; e di come queste si instaurino subdolamente, ha raccontato le varie situazioni relative alle dipendenze in cui spesso si imbatte durante il suo turno di lavoro nel 118. Ha parlato di quando soccorre ragazzi, spesso minorenni, ubriachi, dei rischi che corrono, della perdita di dignità mentre sono distesi per terra incoscienti.All'inizio dell'incontro, l'alunno Renato Taranto della classe 4 C ha letto, interpretandola magistralmente, "La lettera ai giovani" scritta dallo stesso Rino Negrogno in occasione della notte di san Lorenzo di qualche anno fa, quando ha soccorso diversi giovani minorenni ubriachi.Questo è il link alla pagina della scuola dove è pubblicato il video della lettura, vale la pena di ascoltarlo.Infine altre due alunne, Nermin Nakkaz e Rosanna Lops hanno letto un brano tratto dal libro di Rino "Codice Rosso", dal titolo: "La minorenne ubriaca".