I guardiani del cimitero: due serpenti in lotta

Social Video 40 secondi Biacchi in lotta nel Cimitero di Trani

Potrebbero incutere paura ma in realtà si tratta di rettili del tutto innocui. Si tratta di due biacchi avvistati questa mattina nel Cimitero di Trani e ripresi da un visitatore in un meraviglioso e raro spettacolo: si tratta di due maschi in lotta ritualizzata che consiste in una esibizione di forza. Nel video qui in basso si vedono i due esemplari mentre si spingono lateralmente fino a che uno dei due cede. Si tratta di rettili innocui e utili per l'uomo in quanto si nutrono di topi e serpenti più piccoli.In un cimitero, questo spettacolo assume ancora più significato: il serpente, nella antichità, era definito "guardiano dei sepolcri". La sua simbologia è di morte e rinascita quindi connessa alla immortalità. Si riteneva che chi uccidesse un serpente presso un sepolcro subiva sette anni di sventura o sette sciagure diverse.