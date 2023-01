I parchi cittadini e la loro manutenzione inesistente, la denuncia di Gioventù Nazionale

«Torniamo a parlare di un tema fondamentale per uno sviluppo equo ed omogeneo della città: "I parchi ed aree verdi" (con uno sguardo alla periferia). Oggi l'importanza delle aree verdi nei nostri centri è cresciuta a dismisura, abbelliscono la città fungendo da polmone verde e permettono di staccare dalla routine frenetica. Ma nonostante la necessità delle persone di fruire di spazzi pubblici puliti e curati, molti parchi, non godono di manutenzione, pulizia ed attenzioni costanti»: è quanto afferma Michele Straniero, di Gioventù Nazionale Trani.«L'attenzione e l'azione dell'amministrazione Comunale, su questo tema, si è affermata essere ambigua ed incostante: i parchi ci sono, ma alle fragorose e pompose inaugurazioni segue un sonoro e reiterato menefreghismo, con una scarsa, se non inesistente manutenzione delle suddette aree.Basti pensare che la stessa Villa Comunale, altro fiore all'occhiello della nostra città, (sul mare anch'essa), è troppo spesso trascurata e abbandonata a se stessa: tra il muraglione che frana, creando veri e propri crateri sul fianco sinistro affacciato sul mare, e le panchine, che ogni tanto perdono pezzi rendendosi inutili per cittadini e turisti che vorrebbero godersi il verde del parco, la Villa da punto di forza sta diventando debolezza ed esempio di non curanza.Ma l'incoerenza, ed incuranza arriva anche in periferia, un esempio può essere la periferia nord, dove sono stati inaugurati ben tre parchi, in Via Polonia, Via Grecia e Via delle Tufare. Quest'ultimo è il più nuovo, eppure già risente della scarsa manutenzione. Come di consueto alle grandi inaugurazioni e alle futili promesse non sono seguiti i fatti."Il parco di via delle Tufare avrebbe dovuto rappresentare una grande riqualificazione della città. E la fatiscente e "minimal" pista ciclabile avrebbe dovuto i quartieri periferici con il centro cittadino". Avrebbe dovuto, ma così non è stato. Nel frattempo l'erba del parco è cresciuta oltre il limite, e troppo spesso tra le erbacce i rifiuti la fanno da padrone. A questo punto che senso ha riqualificare se poi l'amministrazione comunale non persegue l'obbiettivo nel tempo?"».