I ragazzi di ConTeStoLab protagonisti di una giornata all'insegna della natura e divertimento

Con alcuni volontari dell'associazione I ragazzi si cimenteranno nella raccolta delle mandorle per poi trasformarle successivamente in sede, nel corso di un laboratorio, in deliziosi dolci tipici nel nostro territorio.

Una giornata per le famiglie che oltre a vivere una bella esperienza con i propri figli potranno degustare i vini di qualità offerti dalla Cantina Crifo di Ruvo di Puglia e i prodotti coltivati in azienda.

Ad accogliere i ragazzi e la presidente dell'associazione ConTeStoLab, Raffaella Caifasso, ci sarà la titolare dell'azienda Giuseppina Tota sempre attenta al sociale.

I ragazzi speciali dell'associazione ConTeStoLab di Trani-Bisceglie-Ruvo domenica 10 settembre saranno ospiti dell'azienda agricola Pozzoserpi di Ruvo di Puglia per vivere insieme una giornata all'insegna della natura e della spensieratezza.